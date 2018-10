Rescatan a hermanitos abandonados y madre protagoniza incidente etílico

12/10/2018 -

Dos hermanitos pequeños permanecieron solos en su casa más de 14 horas y tras ser rescatados por la policía, se presentaron la madre en estado etílico y el padre, sin documentación que acredite el vínculo, por cuanto no lo han reconocido ante la Ley.

Por donde se contemple la historia, los chiquitos destilan orfandad y cuasi irresponsabilidad, falencia que hoy está bajo la lupa de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).

Según la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 5, estuvieron sin comida desde las 11 hasta casi las 01 de la madrugada, en una casa de manzana 5, lote 8, Bº Campo Contreras viejo.

Tanto lloraron que una vecina se apiadó y alertó a la policía. Al llegar las uniformadas, la puerta estaba abierta y dentro, los chiquitos llorando de hambre.

Sin adultos responsables, las policías rescataron a los niños y trasladaron a la comisaría.

A las 3.50, apareció la madre con un joven. Preguntó si estaban sus hijos para llevárselos.

Explicó que por problemas de salud dejó la casa a las 20,30; esperó hasta las 3 en el Hospital Regional, pero nadie la atendió. Las policías consignaron que la pareja emanaba aliento etílico.

Después, fue el turno del supuesto padre biológico, pero no pudo llevarse a los niños porque no les dio el apellido. No pudo acreditar el aparente vínculo.

A las 03.45, la madre cayó al piso, aduciendo que le faltaba el aire. Durante algunos minutos, se habría rasguñado y autolesionado muy nerviosa.

Terció una ambulancia del Sease y después fue estabilizada. La suerte final de todos es potestad de la fiscal Judith Díaz.