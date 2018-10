Iñaki, un oro con sangre santiagueña

Fotos IMPACTANTE. Iñaki Mazza fue el mejor entre los hombres y se quedó con una medalla de oro histórica. El hijo de la santiagueña Candela Mazza la rompió.

12/10/2018 -

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 tuvieron ayer una jornada muy especial. Iñaki Iriartes Mazza, hijo de la folclorista oriunda de Ojo de Agua, Candela Mazza, se alzó con la medalla de oro en ciclismo BMX Freestyle, junto a su compañera Agostina Roth. En una apasionante final, los argentinos Mazza y Roth compartieron la medalla dorada con los alemanes en la prueba de ciclismo BMX Freestyle por equipos mixtos, deporte debutante en una competencia olímpica, celebrada en el Parque Urbano de Puerto Madero.

Roth había finalizado segunda entre las mujeres, mientras que Mazza ganó entre los hombres. En total, fueron 15 puntos para los argentinos y los alemanes, por lo que compartieron la medalla.

Iñaki Mazza nació en Río Grande, Tierra del Fuego, el 13 de octubre del 2000. Tomás, su hermano, es diez años mayor. Iñaki tenía tres años cuando lo vio haciendo trucos con su bici y quiso hacer lo mismo. A los 2, ya había aprendido a andar en bici sin ruedas.

Y luego llegó a Europa y Estados Unidos, alcanzando el punto más alto de su carrera al ganar una etapa de la Copa del Mundo de BMX Freestyle Junior el año pasado en Budapest, Hungría. Ayer, tocó el cielo con las manos a nivel olímpico. Luego de una actuación que lo tuvo como el dueño de la mejor serie de la tarde en BMX Freestyle, el argentino Iñaki Mazza se mostró muy conforme con su resultado, pero a la vez reconoció: "Somos unos hippies con bicicletas y estamos aprendiendo a ser atletas de alto rendimiento", confesó.

"Me voy conforme. Fallé en la primera sesión preliminar, pero lo tomé como una práctica porque en estos tres días sólo tuvimos 50 minutos de entrenamiento y no bastó para acostumbrarse a estas rampas que no tenemos en Argentina", explicó el fueguino, hijo de la santiagueña Candela Mazza.

Asímismo, Iñaki reconoció que todavía les falta mucho para crecer como deportistas:

"Ahora me voy a hacer unos masajes con el equipo olímpico de ciclismo que la tiene súper clara. Nosotros estamos fuera de esa onda, somos unos hippies con bicicletas y estamos aprendiendo un montón de ellos, sobre todo cómo ser atletas de alto rendimiento" cerró el flamante ganador de la medalla dorada en Freestyle BMX.

En tanto, el bailarín urbano apodado B- Broly, en dupla con la italiana Lexy, ganó ayer la medalla plateada en la prueba por equipo mixto de Breaking.