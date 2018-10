Gigliotti cargó contra la Conmebol

Fotos REFERENTE El delantero Emmanuel Gigliotti perdió su lugar en el equipo titular, aunque es uno de los goleadores de Independiente.

12/10/2018 -

La derrota y eliminación ante River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores pegó duro en Avellaneda, sobre todo por las polémicas que rodearon el encuentro de vuelta. Al respecto habló el delantero Emmanuel Gigliotti, quien criticó con dureza a la Conmebol.

"A la final van a llegar los dos equipos que el VAR tenga ganas. Lo que pasó en la cancha de River fue preocupante", deslizó el "Puma" en diálogo con Radio La Red.

Además, el delantero comentó el hecho de no ser titular: "En la charla técnica en el hotel me enteré que no iba a jugar contra River. Siempre el técnico confirma ahí el equipo. Yo espero jugar todos los partidos. Yo a un jugador que está de goleador no lo pondría en el banco".

En cuanto a lo deportivo, Independiente se entrenó ayer con un plantel repleto de ausencias debido a las lesiones y los convocados para disputar fecha Fifa con sus selecciones. Hubo trabajos físicos y en espacios reducidos, además de una sesión de videos individuales.

Fabricio Bustos y Maximiliano Meza, con la Selección Argentina, Gastón Silva y Martín Campaña, con la de Uruguay, además de los lesionados Jorge Figal, Alan Franco, Pablo Hernández, Francisco Silva y Silvio Romero no formaron parte del plantel.