Rondina: "La realidad que venimos golpeados"

Fotos SINCERO. Sergio Rondina lamentó la falta de resultados en Arsenal.

12/10/2018 -

El entrenador de Arsenal, Sergio Rondina, se mostró aliviado por el triunfo conseguido ante Chacarita, sin embargo también aseguró que la realidad del próximo rival de Mitre es complicada.

La realidad que venimos golpeados. El arranque no había sido bueno en cuanto resultado no así en cuanto al rendimiento del equipo. Lo necesitaba el equipo, la verdad que hicimos un segundo tiempo bueno, el primer tiempo me parece que estuvimos imprecisos, pero el segundo tiempo fue bueno", reveló.

Seguido, el "Huevo", se refirió al partido que jugarán ante Mitre.

Ahora tenemos un partido complicado, ante Mitre que viene bien y tiene jugadores desequilibrantes. Debemos estar atentos. No será fácil, pero confiamos en poder ganar el partido".

Sobre el juego del equipo, lo que se ve de Arsenal, Rondina expresó: "Es lo que buscamos, los armamos con un presupuesto muy austero, hay chicos que vienen del torneo Argentino A y otros chicos que ya venían del torneo pasado entrenando con el plantel de primera. También era una incertidumbre cuando íbamos a arrancar el campeonato como íbamos a estar. El equipo desde el primer partido fue competitivo, el equipo va agarrando confianza, hay buenos jugadores, buen pie. Tratamos a eso de agregarle una solidez que veníamos solicitando y de a poco nos está gustando ganar y eso es bueno para lo que viene".

Al preguntarle la mayor virtud que tiene Arsenal, Rondina comentó: "Las ganas de trascender. Las ganas de que muchos chicos resignaron otras ofertas para venir y ponerse la camiseta de Arsenal".