El dólar se vendió a $37,77 y para diciembre, los contratos se cerraron a $41,10

El dólar mantuvo este jueves la tendencia bajista desde que el Banco Central comenzó a aplicar el régimen de bandas de precios y las "súpertasas" de interés de las Letras de Liquidez (Leliq).

En sucursales del Banco Nación el billete verde restó 60 centavos, a 37,50 pesos (-1,6%). En el promedio de bancos de la City porteña se operó a 37,77 pesos (-1%) y en $38,40 en la city local.

En el segmento mayorista cayó por quinta rueda consecutiva, a $36,57, el valor más bajo desde el pasado 29 de agosto, seis semanas atrás.

El monto negociado en el segmento de contado (spot) fue de unos U$S 569,6 millones, mientras que en futuros se pactaron U$S 593,7 millones en el Rofex, más otros U$S 5 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Los contratos de dólar futuro finalizaron a $41,10 para diciembre de 2018.

El economista Gustavo Ber apuntó que "el ‘carry-trade’ sigue desarrollándose dentro de un clima táctico".