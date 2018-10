Nacha ya tuvo su primer entredicho en "Morir de amor"

12/10/2018 -

El unitario "Morir de amor" no salió aún al aire y ya generó la primera polémica, pero no entre el público, sino en el elenco.

Nacha Guevara, quien regresa a la televisión argentina con un papel junto a Griselda Siciliani sorprendió al retirarse, visiblemente molesta del evento en el que se presentó la nueva ficción de Telefé, según lo reflejó el programa "Confrontados".

"Sí, me encanta todo, mi amor, pero estoy ocupada. Cuando quiero dar una nota la doy, cuando no quiero no doy’, le dijo Nacha a la notera del ciclo que conduce Rodrigo Lussich.

Según contaron en el programa, cuando terminaron de mostrar el tráiler, Nacha habló con su mánager, quien se levantó para reclamarle lo sucedido a los encargados de prensa del canal de las pelotitas.

La actriz abandonó el lugar pasadas las 14, pero antes almorzó sola en la pileta del hotel, mientras el evento seguía por otro lado.

"Morir de amor" estará protagonizado por Griselda Siciliani y tendrá las participaciones especiales rotativas de Luisa Kuliok, Brenda Gandini, Daniela Cardone y Nacha Guevara, entre otros actores.