El "Ferro" recibirá a Chicago el lunes a las 22

Se dio a conocer el programa de la séptima fecha dela B Nacional y Central Córdoba recibirá al líder Nueva Chicago, el lunes 22 de octubre a partir de las 22 horas.

En tanto, Mitre visitará a Gimnasia de Jujuy el domingo 21, a partir de las 17.

El programa de la fecha 7 es: viernes 19, 15.30, Arsenal vs. Morón y Almagro vs. Ferro; 21, Rafaela vs. Olimpo. Sábado 20: 15.30, Los Andes vs. Brown (PM), Platense vs. Brown (A); 18, Agropecuario vs. Independiente Rivadavia; 20, Santamarina vs. Temperley; 20.05, Villa Dálmine vs. Quilmes. Domingo 21: 14.35,

Defensores de Belgrano vs. Chacarita; 17, Gimnasia (J) vs. Mitre, Gimnasia (M) vs. Sarmiento. Lunes 22: 22, Central Córdoba vs. Nueva Chicago.