Resaltan los satisfactorios resultados en la terapia grupal con victimarios de hechos de violencia

Fotos INICIATIVA. La propuesta busca erradicar la violencia de género.

12/10/2018 -

"Hoy entiendo que era violento y no me daba cuenta"; "no manejo los impulsos"; "hay que tomarse unos minutos para pensar antes de actuar"; "puedo comprender la igualdad y saber que es malo tener una posición de poder o posesión". Estas son algunas de las reflexiones que expusieron los asistentes a la terapia grupal, propuesta por el Equipo Técnico de Asistencia a la Violencia (Etav) del Poder Judicial.

Este organismo, que es pionero en la asistencia al hombre agresor, tiene dos modalidades de trabajo: la asistencia individual y la grupal, ambas con el objetivo de prevenir la violencia doméstica.

En esta oportunidad, participaron 16 hombres que fueron especialmente seleccionados, en función de la problemática individual y con la intención de lograr un intercambio de experiencias que genere un proceso de reflexión, conformado por personas que están dentro del proceso asistencial y otras que lo están concluyendo.

La Lic. Gabriela Azar, coordinadora de este equipo de profesionales, mencionó que por primera vez se realizó la proyección de un cortometraje, titulado "Ni una lágrima más", que sirvió como disparador para el debate. Agregó que este material fílmico muestra diversos aspectos de violencia, con el mensaje a la sociedad de que se puede y se debe prevenir este flagelo.

La profesional explicó que "la dinámica propuesta incluye preguntas motivadoras que van generando un intercambio de opiniones que resulta altamente productivo, tanto para los participantes como para el equipo coordinador".

En ese sentido, se realiza una conclusión que "permitió observar las distintas posiciones en las que se identificaron con una actitud machista, por una experiencia de vida con un origen de patriarcado y arribar a la reflexión de que es necesario un cambio y la forma de realizarlo". Finalizó diciendo que para el equipo es también provechosa esta experiencia, ya que permite tener una mirada integral de cómo seguir trabajando, según lo observado.