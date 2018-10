EE.UU.: suman seis los muertos tras el paso del huracán Michael

Fotos DAMNIFICADOS. Los equipos de rescate pidieron a la población extremar los cuidados al salir de sus casas.

MIAMI. El número de muertos provocado por el paso del huracán Michael por el sudeste de Estados Unidos aumentó a por lo menos seis, después de que autoridades informasen ayer de la muerte de otras cuatro personas, tres de ellas en Florida, donde el ciclón tocó tierra el miércoles con fuerza de categoría cuatro.

La oficina del alguacil del condado de Gadsden, en el noroeste de Florida, informó que cuatro personas murieron como consecuencia del ciclón, que también ha ocasionado graves daños materiales.

Entre ellos, está el hombre que murió tras caer un árbol sobre el techo de su casa en la ciudad de Greensboro, al noroeste de Tallahasse, la capital de Florida, fallecimiento del que ya se había informado a la prensa este miércoles.

Destrucción

El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo que la destrucción causada por el huracán Michael en el noroeste del estado es "inimaginable" y ya está en marcha "un esfuerzo masivo" por tierra, mar y aire para ayudar a los damnificados.

Scott ofreció una rueda de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia en Tallahassee, la capital del estado, después de haber hablado con el presidente Donald Trump, quien, según dijo, está dispuesto a facilitar los recursos federales que se necesiten para afrontar la situación creada por Michael.

Exhortó a los residentes en la zona afectada que la abandonaron antes de la llegada del huracán a no apresurarse a regresar a sus casas y a los que no dejaron sus hogares a no salir al exterior, pues la situación sigue siendo "peligrosa".

El gobernador dijo que durante la noche pasada los equipos de emergencia realizaron diez misiones y continúan en la búsqueda y rescate de personas que pueden estar atrapadas, en la retirada de escombros de las carreteras y calles y en llevar alimentos y agua a los damnificados.

