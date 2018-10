Jorge Luis Borges, "Premio Nobel de Literatura 2018"

Fotos PREMIACIÓN. Se realizó en la 10ª edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires.

La 10ª edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba) tuvo un momento muy especial. Un Comité Internacional de Escritores, entre los que figuran la francesa Catherine Millet, el británico Irvine Welsh y la española Marta Sanz, decidió otorgarle en homenaje el "Premio Nobel de Literatura 2018" a Jorge Luis Borges, galardón que la Academia Sueca le negó en vida.

"Es un rito. Todos los años me proponen, todos los años me olvidan", solía responder el escritor argentino, que 32 años después de su muerte, fue distinguido en la ceremonia inaugural en el Malba.

Fundamentos

"Los acontecimientos que son de público conocimiento han mostrado la crisis que embarga a la institución que históricamente se encargara de otorgar la premiación. En función de ello, y no pudiendo bajo ningún pretexto permitir que este año el Premio sea declarado desierto so pena de la irresponsabilidad de los académicos que nos anteceden, un Comité Internacional de Escritores (CIE) con Miembros de Número asume la responsabilidad de entregar el Premio Nobel de Literatura 2018 a Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo", leyó en sueco y español Esteban Feune de Colombi, haciendo referencia a la decisión de la Academia Sueca de no entregar el premio de literatura este año debido a las acusaciones de abuso sexual contra el dramaturgo y fotógrafo Jean Claude Arnault, esposo de la académica Katarina Frostenson.

Detalles

"Como nos atribuimos el derecho a darlo, podemos cambiar las reglas y que no sean vivos, sino muertos", agregó Marc Caellas.

Finalmente, sobre el premio, Feune de Colombi señaló que el proyecto les ha servido para volver a releer a Borges y va en línea con su trabajo de experimentación entre lo literario y lo escénico.