Se viene la octava fecha del torneo de las Instituciones Frienses

Hoy 12:12 -

CHOYA Choya (C) En el Parque Municipal hoy se llevará adelante la octava fecha del torneo Clausura 144º Aniversario de Frías. De acuerdo a lo informado por la coordinación habrá en total seis partidos.

Esta competencia tiene como ente organizador a la Liga de las Instituciones de la Ciudad de la Amistad, y el primer partido dará inicio a la 20hs.

El programa completo será el que se detalla a continuación: Obras vs Policía; Loma Negra vs Polideportivo; Tránsito vs La Bio; Aoma vs Bancarios; Social vs Comercio (puntero con 18 unidades) y Técnica vs Panaderos.