Viral: Se montó a un carnero y pasó lo peor

Hoy 15:09 -

Un curioso video, que fue publicado recientemente en las redes sociales, se volvió furor, rápidamente, entre los usuarios de las redes sociales al mostrar otro ejemplo más del 'karma instantáneo', cuyos efectos sufrió un joven que se divertía en medio de un rebaño de ovejas.

El individuo se las apañó para montarse sobre un carnero, mientras que sus amigos se reían al contemplar la escena. Pero cuando el joven decide dejar en paz al animal y se aleja del rebaño, el carnero se da la vuelta y le proporciona una cornada con tal fuerza que hace caer al individuo.

Se desconoce dónde y cuándo fue grabado el video.

Un curioso video, que fue publicado recientemente en las redes sociales, se volvió furor, rápidamente, entre los usuarios de las redes sociales al mostrar otro ejemplo más del 'karma instantáneo', cuyos efectos sufrió un joven que se divertía en medio de un rebaño de ovejas.



El individuo se las apañó para montarse sobre un carnero, mientras que sus amigos se reían al contemplar la escena. Pero cuando el joven decide dejar en paz al animal y se aleja del rebaño, el carnero se da la vuelta y le proporciona una cornada con tal fuerza que hace caer al individuo.



Se desconoce dónde y cuándo fue grabado el video.

Sheep are not for riding. #karma pic.twitter.com/CwLoMOQJ6Y