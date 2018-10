¿Qué le dijo Cabré a Laurita tras el escándalo con Soledad Fandiño?

Fotos Nicolás Cabré y Laurita Fernández.

El jueves por la noche se vivió un verdadero escándalo en la pista de Bailando 2018, cuando Soledad Fandiño enfrentó al aire a Laurita Fernández, quien aseguró desconocer su carrera: “Bueno, chicos, nos informamos un poquito. Y si no preguntale a tu novio que me conoce muy bien”, disparó la actriz, haciendo referencia a Nicolás Cabré, su ex y actual de la bailarina.

Entrevistada por El Diario de Mariana, Laurita contó cómo tomó la picantísima frase de Fandiño en vivo: “Ya lo había dicho, entonces era algo que tenía estudiado y que lo quería decir. Me pareció completamente desubicado meterlo a él”.

Cuando el cronista le preguntó qué había dicho Nico sobre la pelea, ya que no le gustan este tipo de cosas, Laurita dijo entre risas: “No, bueno, me lo reservo”. ¿Se enojó? “No, queda en privado. Tampoco le dedicamos tiempo a eso”, dijo, dejando en claro que hablaron del asunto, pero a su vez minimizándolo.

“Siento que quiere hacerse la mala para durar un poco más en el certamen. No sé, que hagan lo que quieran, yo les diría que se pongan a ensayar”, concluyó Laurita, filosa.