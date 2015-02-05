CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de octubre de 2018

A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR.

13/10/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

18.45 CINE. PROHIBIDO PASAR HÉRCUKES VIGILA

20.30 CINE. UN PAPÁ GENIAL

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.45 CHICAS DE VIAJE

01.15 CIERRE DE TRANSMISION


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

22.15 LO MEJOR DE POLÉMICA EN EL BAR

 

TV PÚBLICA

12.30 DEPORTV

13.00 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD DE BUENOS AIRES 2018

20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE ARGENTINO

21.00 CLAVE CUBA

22.00 LA HORA DEL TANGO

 

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

14.00 CON AMIGOS ASÍ

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

22.00 LAURA

 

EL TRECE

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.15 EL GARAGE

11.30 CINE 13

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO


CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 IRONSPORT

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. INSTITUTO - VIVO

00.00 RECORDANDO


CANAL4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS

23.00 SIN PROTOCOLO

23.30 40 GRADOS TV


PELÍCULAS

CINEMAX

06.37 WINNIE THE POOH

07.41 BILLY MADISON

09.25 SPIDER-MAN

11.48 HAPPY FEET - EL PINGÜINO

13.45 LOCOS POR LAS NUECES

15.23 LOS MUPPETS

17.19 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

19.34 SPIDER-MAN

22.00 EL RITO

TCM

07.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

08.06 LA NIÑERA

08.56 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.35 LA NIÑERA

11.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.12 MUY PARECIDO AL AMOR

14.13 UN PAPÁ GENIAL

15.58 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

17.43 UN PLAN PERFECTO

19.48 60 SEGUNDOS

22.00 CASINO

TNT

07.19 EL CADÁVER DE LA NOVIA

08.44 TOY STORY

10.13 TOY STORY 2

11.57 TOY STORY 3

13.53 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC

AWARDS (R)

13.54 ROBO EN LAS ALTURAS

15.49 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC

AWARDS (R)

15.51 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

18.01 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

20.08 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

22.00 ROBO EN LAS ALTURAS

00.00 SALVAJES

SPACE

06.36 THE CLASS OF 92

08.22 FLASH POINT

09.37 BATMAN Y ROBIN

12.00 RIESGO TOTAL

14.00 CONSTANTINE

16.19 EL VENGADOR FANTASMA

18.21 FURIA DE TITANES

20.12 FURIA DE TITANES 2

22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

23.52 KUNG FU KILLER

01.47 VAMPIROS

CINECANAL

10.35 AMOR EN JUEGO

12.25 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

14.10 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

16.30 HOME. HOGAR DULCE HOGAR

18.05 XXX. REACTIVADO

20.10 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN

22.00 CAP. AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR

00.25 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 SEMIFINAL 1

11.00 SEMIFINAL 2

13.00 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

15.00 RESIDENT EVIL

17.00 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

19.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

21.30 RESIDENT EVIL

23.30 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN

01.30 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA


A DÓNDE IR

TEATRO LA CASA

(PASAJE SAN LORENZO

Nº 2699-2799)

* SÁBADO 13, A LAS 22, LOS

KARANES.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 13, GRAN PEÑA “MI

ORIGEN Y MI LUGAR”, HORACIO

BANEGAS, MARCELO TOLEDO,

CON MOSOJ ÑAUPA, DEL

ESTERO, YVÁN HERRERA Y LUCY

RAMOS.

* VIERNES 19, LA GRAN PEÑA,

CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA

PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO

OTINETTI, MOSOJ ÑAUPA Y EL

BALLET PERFUME DE CARNAVAL.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* SÁBADO 13, A LAS 23, TRÍO SAN

FERNANDO Y ALEJANDRO DÍAZ.

QUINCHO DE PEPE

PEZZINI

(Cmdte. CÓRDOBA 456)

+DOMINGO 14, A LAS 18, “LA

PEÑA DEL RANCHO” CON

JOVITA SUBIRE, FABIÁN

CÁCERES, LOS SACHEROS

SANTIAGUEÑOS, DÚO

FERREYRA BRAVO, SOL

NACIENTE, ROMANZA, NACIDOS

DEL TIEMPO, LOS CANTORES,

SALITRAL, JOSÉ JUÁREZ Y LOS

DEL CORAZÓN, ARMANDITO

SANTILLÁN, HUGO MIGUELES.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21,

CON ENTRADA GRATUITA, LA

MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

VENOM (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

13/10 - 14/10-15/10- 14:30 (Cast)

17:00 (Cast)

VENOM (3D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

13/10-14/10- 19:30 (Cast) 22:00

(Subt) 00:15 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/10 - 14/10-15/10- 14:20 (Cast)

16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

JOHNNY ENGLISH 3 (2D)

COMEDIA (13 años)

HASTA EL 17/10- 20:30 (Subt)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS) 13/10-14/10-

22:30 (Subt) 00:35 (Subt)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP) 13/10 - 14/10-15/10-

14:20 (Cast) 16:15 (Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 17/10 18:10 (Subt)

¿QUÉ PUEDE PASAR? (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

13/10-14/10- 20:15 (Cast) 22:10

(Cast) 00:10 (Cast)

CHISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP) 13/10 - 14/10-15/10-

14:30 (Cast) 16:45 (Cast)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA , MUSICAL (+13 AÑOS)

13/10-14/10- 19:00 (Cast) 22:00

(Subt) 00:45 (Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)

13/10 - 14/10-14:30 (Cast) 17:10 (Cast)

19:40 (Cast) 22:20 (Cast) 00:45

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

NACE UNA ESTRELLA APTA

13 ESTRENO / CASTELLANO 2D

19:40 - 22:30 / SUBTITULADO 2D

22:30 (SOLO JUEVES)

ESCALOFRIOS 2, UNA

NOCHE EMBRUJADA

(CALIFIC. PENDIENTE) ESTRENO /

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS

CON RESERVA / CASTELL. 2D 22:40

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -

22:50 / SUBTITULADA 2D 22:50 -

(SOLO EL JUEVES)

ESTRENO 01-11-2018 ANTICIPADAS

EN VENTA

BOHEMIAN RHAPSODY

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL

JUEVES)

 
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