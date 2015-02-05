CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de octubre de 2018
A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR.
Por El Liberal
13/10/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.00 MORFI KIDS
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
18.45 CINE. PROHIBIDO PASAR HÉRCUKES VIGILA
20.30 CINE. UN PAPÁ GENIAL
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.45 CHICAS DE VIAJE
01.15 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
22.15 LO MEJOR DE POLÉMICA EN EL BAR
TV PÚBLICA
12.30 DEPORTV
13.00 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD DE BUENOS AIRES 2018
20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE ARGENTINO
21.00 CLAVE CUBA
22.00 LA HORA DEL TANGO
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
14.00 CON AMIGOS ASÍ
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
22.00 LAURA
EL TRECE
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
09.15 EL GARAGE
11.30 CINE 13
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 IRONSPORT
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. INSTITUTO - VIVO
00.00 RECORDANDO
CANAL4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS
23.00 SIN PROTOCOLO
23.30 40 GRADOS TV
PELÍCULAS
CINEMAX
06.37 WINNIE THE POOH
07.41 BILLY MADISON
09.25 SPIDER-MAN
11.48 HAPPY FEET - EL PINGÜINO
13.45 LOCOS POR LAS NUECES
15.23 LOS MUPPETS
17.19 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
19.34 SPIDER-MAN
22.00 EL RITO
TCM
07.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
08.06 LA NIÑERA
08.56 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.35 LA NIÑERA
11.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.12 MUY PARECIDO AL AMOR
14.13 UN PAPÁ GENIAL
15.58 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
17.43 UN PLAN PERFECTO
19.48 60 SEGUNDOS
22.00 CASINO
TNT
07.19 EL CADÁVER DE LA NOVIA
08.44 TOY STORY
10.13 TOY STORY 2
11.57 TOY STORY 3
13.53 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC
AWARDS (R)
13.54 ROBO EN LAS ALTURAS
15.49 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC
AWARDS (R)
15.51 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
18.01 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
20.08 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
22.00 ROBO EN LAS ALTURAS
00.00 SALVAJES
SPACE
06.36 THE CLASS OF 92
08.22 FLASH POINT
09.37 BATMAN Y ROBIN
12.00 RIESGO TOTAL
14.00 CONSTANTINE
16.19 EL VENGADOR FANTASMA
18.21 FURIA DE TITANES
20.12 FURIA DE TITANES 2
22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
23.52 KUNG FU KILLER
01.47 VAMPIROS
CINECANAL
10.35 AMOR EN JUEGO
12.25 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
14.10 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
16.30 HOME. HOGAR DULCE HOGAR
18.05 XXX. REACTIVADO
20.10 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN
22.00 CAP. AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR
00.25 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 SEMIFINAL 1
11.00 SEMIFINAL 2
13.00 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
15.00 RESIDENT EVIL
17.00 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
19.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
21.30 RESIDENT EVIL
23.30 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN
01.30 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
A DÓNDE IR
TEATRO LA CASA
(PASAJE SAN LORENZO
Nº 2699-2799)
* SÁBADO 13, A LAS 22, LOS
KARANES.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 13, GRAN PEÑA “MI
ORIGEN Y MI LUGAR”, HORACIO
BANEGAS, MARCELO TOLEDO,
CON MOSOJ ÑAUPA, DEL
ESTERO, YVÁN HERRERA Y LUCY
RAMOS.
* VIERNES 19, LA GRAN PEÑA,
CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA
PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO
OTINETTI, MOSOJ ÑAUPA Y EL
BALLET PERFUME DE CARNAVAL.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* SÁBADO 13, A LAS 23, TRÍO SAN
FERNANDO Y ALEJANDRO DÍAZ.
QUINCHO DE PEPE
PEZZINI
(Cmdte. CÓRDOBA 456)
+DOMINGO 14, A LAS 18, “LA
PEÑA DEL RANCHO” CON
JOVITA SUBIRE, FABIÁN
CÁCERES, LOS SACHEROS
SANTIAGUEÑOS, DÚO
FERREYRA BRAVO, SOL
NACIENTE, ROMANZA, NACIDOS
DEL TIEMPO, LOS CANTORES,
SALITRAL, JOSÉ JUÁREZ Y LOS
DEL CORAZÓN, ARMANDITO
SANTILLÁN, HUGO MIGUELES.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21,
CON ENTRADA GRATUITA, LA
MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
VENOM (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
13/10 - 14/10-15/10- 14:30 (Cast)
17:00 (Cast)
VENOM (3D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
13/10-14/10- 19:30 (Cast) 22:00
(Subt) 00:15 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
13/10 - 14/10-15/10- 14:20 (Cast)
16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
JOHNNY ENGLISH 3 (2D)
COMEDIA (13 años)
HASTA EL 17/10- 20:30 (Subt)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS) 13/10-14/10-
22:30 (Subt) 00:35 (Subt)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP) 13/10 - 14/10-15/10-
14:20 (Cast) 16:15 (Cast)
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 17/10 18:10 (Subt)
¿QUÉ PUEDE PASAR? (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
13/10-14/10- 20:15 (Cast) 22:10
(Cast) 00:10 (Cast)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP) 13/10 - 14/10-15/10-
14:30 (Cast) 16:45 (Cast)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA , MUSICAL (+13 AÑOS)
13/10-14/10- 19:00 (Cast) 22:00
(Subt) 00:45 (Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)
13/10 - 14/10-14:30 (Cast) 17:10 (Cast)
19:40 (Cast) 22:20 (Cast) 00:45
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
NACE UNA ESTRELLA APTA
13 ESTRENO / CASTELLANO 2D
19:40 - 22:30 / SUBTITULADO 2D
22:30 (SOLO JUEVES)
ESCALOFRIOS 2, UNA
NOCHE EMBRUJADA
(CALIFIC. PENDIENTE) ESTRENO /
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS
CON RESERVA / CASTELL. 2D 22:40
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -
22:50 / SUBTITULADA 2D 22:50 -
(SOLO EL JUEVES)
ESTRENO 01-11-2018 ANTICIPADAS
EN VENTA
BOHEMIAN RHAPSODY
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL
JUEVES)