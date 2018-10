Una jornada a pura acción con la cuarta fecha

13/10/2018 -

La Comisión Provincial de Mini Básquet, dependiente de la Federación de Básquet de Santiago del Estero, hará disputar hoy la 4º fecha el Torneo denominado ‘Copa Municipalidad de la Ciudad Capital’, dividido en dos zonas, con la disputa de los siguientes partidos.

Zona (A). Olímpico vs. Tiro Federal (14.30 U 13, 15.30 Mini y 16.30 Pre Mini).

Lawn Tennis vs. Coronel Suárez (10 Mini Y 11 Pre Mini). Fernández BBC vs. Villa Mercedes (se jugará el 01/11). Libre: Huracán

Zona (B). Colón vs. Red Star (10 U 13 - 11 Mini Y 12 Pre Mini). Belgrano vs. Atamisqui BBC (14 U 13 - 15 Mini Y 16 Pre Mini). Quimsa Azul vs. Juventud BBC (15 Pre Mini Y 16 Mini).

De esta manera y con varios condimentos, se viene un sábado con muchos partidos atractivos en las diferentes categorías, como de costumbre en Santiago del Estero.