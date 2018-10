Fotos MINUTOS. Schattmann fue el máximo goleador del partido el jueves y, por las bajas, está teniendo poco descanso.

13/10/2018 -

Quimsa dejó escapar un partido clave ante Instituto el jueves y además, perdió su invicto de local. Sobre el final de ese duelo, hubo un par de fallos polémicos del trio arbitral que provocaron la ira de Silvio Santander, quien se fue expulsado.

Anoche, el escolta de la Fusión, Leonel Schattmann, dialogó en exclusiva con EL LIBERAL y dio su punto de vista.

El rionegrino destacó que los fallos polémicos existieron, pero no justificó en ellos la derrota frente a la Gloria.

"Yo no soy de hablar mucho de los arbitrajes. Son personas como nosotros y se equivocan como nos equivocamos nosotros. Esta vez, en momentos claves del juego es como que tuvieron fallos importantes pero más allá de eso, en el partido, nosotros no estuvimos lo fino que hubiésemos querido", confesó el sureño.

Al respecto, Schattmann agregó:

"Los árbitros no nos iban a hacer ganar el partido. Pero es cierto que hubo un par de decisiones raras. Igual, creo que hubo errores y que se equivocaron para los dos lados. En ese momento, con revoluciones tan altas, los jugadores pedimos todo. Y a los árbitros se les hace complicado. Después uno se queda un poco todo más en frío", puntualizó.

Rotación

Seguidamente, Leonel Schattmann expresó: "Creo que el partido con Instituto, lo perdimos más por falencias nuestras. Ellos defensivamente nos hicieron un buen plateo, con una defensa con muchos cambios y nos costó un poco resolverlo. Quizás, nosotros también sentimos la rotación. Se sintió el cansancio. No es fácil cuando tenés tres bajas, no es excusa, pero en el juego se siente. Jugamos a un ritmo muy intenso. En una parte del partido lo pudimos hacer bien, pero de a poco lo fuimos sintiendo. Los jugadores que estamos siempre son los que tienen que hacer todo para ganar y lo cierto es que no pudimos conseguirlo".

"Sabemos que no hicimos un buen juego. Quizás por errores nuestros o por méritos de ellos, pero lo cierto es que no salieron las cosas como queríamos. Pero ya está. En el vestuario, después de perder, hablamos con el equipo y dijimos que hay que levantar la cabeza y enfocarse con todo para lo que viene. Que debemos apuntar al objetivo de traernos la clasificación de Colombia", contó el escolta de Quimsa.

Por último, Leonel Schattmann aseguró que la bronca por la derrota aún le dura: "Sabemos y somos consientes de que se nos viene un lindo desafío internacional. Pero es cierto que aún se siente un poco lo que fue la derrota ante Instituto. Una vez que ya logramos la clasificación ante Libertad el otro día, teníamos el objetivo a corto plazo de poder quedar primeros o segundos en el grupo. Y en ese sentido, sabíamos que el partido ante Instituto era decisivo. Entonces, quizás, nos molesta un poco haber perdido", cerró.