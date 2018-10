“Es un equipo al que aún no conocemos”

13/10/2018 -

El pívot de Instituto de Córdoba, Cristian Amicucci (ex Olímpico y Quimsa), habló del duelo de esta noche en La Banda y dijo que el Negro será un rival complicado. ‘Olímpico tiene jugadores con mucha experiencia en La Liga, es el primer partido frente a ellos, no los conocemos a todos solo a los que ya estaban del campeonato pasado. En esta liga está todo parejo y cualquier equipo que tenga una noche derecha le puede ganar a cualquiera. Con ganas y actitud está corroborado que los partidos son difíciles y parejos; trataremos de entrar como con Quimsa: concentrados, llevando el partido palo a palo hasta el último para inclinarlo para nosotros. Para cerrar, estamos contentos por el triunfo y esperamos cerrar la gira con dos triunfos esperando ganar frente a Olímpico’. A su vez, se refirió a la victoria ante Quimsa del jueves. ‘La importancia del partido de ayer fue positiva. Veníamos de la derrota y de no haber jugado bien frente a Atenas con un goleo bajo. Sabíamos que iba a ser un rival difícil que se preparó para estar en los puestos de arriba, siendo protagonista y era un lindo desafío volver al triunfo fuera de casa", dijo el interno.