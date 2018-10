Precios accesibles con fines solidarios

13/10/2018 -

La dirigencia de Olímpico puso precios accesibles y la posibilidad de colaborar con alimentos no perecederos destinados a comedores y merenderos de la ciudad de La Banda. Precios de las entradas: Tribuna $50 (más un alimento no perecedero); Platea no Socio $300; Platea Socio $ 200. Los socios al día podrán retirar sus entradas sin cargo a tribuna este sábado hasta el mediodía en la oficina de administración del club. Se recuerda que es una entrada por persona.