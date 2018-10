Central y Newell’s, sin lugar en Santa Fe

Fotos DUELO. El clásico rosarino tendrá que buscar otro escenario y fecha.

El clásico Rosario Central-Newell’s Old Boys, por los cuartos de final de la Copa Argentina, no se jugará en Santa Fe por decisión del gobernador Miguel Lifschitz, ya que argumentó que "no existen garantías" para brindar seguridad.

"El espíritu de la Copa Argentina es jugar todos los partidos con ambos públicos. Accediendo, incluso, en este caso a limitar la cantidad de entradas si es que esto favorecía el normal desarrollo del evento. Luego de varias reuniones entre la organización del certamen y los organismos de seguridad, se comunicó desde la Gobernación de Santa Fe que desisten de realizar Newell’s-Rosario Central en la provincia", se informó.

"En los próximos días, la Asociación del Fútbol Argentino, junto con la organización de la Copa Argentina, informará cuándo, dónde y de qué manera se disputará el encuentro, correspondiente a los cuartos de final", se informó.