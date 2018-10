Sanciones para Coudet y Guillermo por el escándalo

Fotos PROTAGONISTAS. El "Chacho" y el "Mellizo" atacaron verbalmente al árbitro Herrera en el partido que terminó 2 a 2.

13/10/2018 -

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió aplicarles una sanción tanto al entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet como su par de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto.

¿Cuál fue el motivo?, las airadas protestas en contra del árbitro del partido que ambos equipos sostuvieron por la pasada fecha de la Superliga en el Cilindro de Avellaneda.

Cabe recordar que aquella vez tanto el "Chacho" como el "Mellizo" se excedieron en sus palabras contra el juez Darío Herrera que elevó un informe al respecto.

Es así que Coudet recibió tres partidos de suspensión, más el equivalente a 69 entradas populares, es decir 27.600 pesos.

Lo curioso del caso es que si la dirigencia de la entidad de Avellaneda decide depositar ese dinero para cumplir con la pena, Coudet podrá estar dirigiendo el próximo partido ante San Martín de Tucumán.

El que todavía está en veremos con la sanción definitiva es Guillermo. El técnico de Boca no se presentó a declarar para hacer su descargo ante el Tribunal de Disciplina de la AFA por lo que recibió una suspensión provisoria.

"Se suspende provisoriamente al director técnico Guillermo Barros Schelotto, del club Boca Juniors, y se le reitera la citación para el miércoles 17 del actual, a las 18 horas", expresó el Tribunal en el fallo que se dio a conocer ayer.

Con el 2-2 consumado, Guillermo salió disparado del banco de suplentes a encarar a los árbitros. Al línea 1, Gustavo Rossi le recriminó que, según su visión, los dos goles de Racing fueron en off side. También le apuntó a Darío Herrera, el árbitro principal. "¿Qué tengo que hacer para que dirijan bien? ¿Qué tengo que hacer?", apuntó el DT Xeneize. "Dirigimos lo mejor posible", fue la devolución. A lo que Guillermo, a los gritos, respondió: "No, no es lo mejor posible porque después a mí me echan", agregó.