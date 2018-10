Fotos Un niño fue sometido a una cirugía tras ataque de un Dogo

13/10/2018 -

Un niño de sólo 6 años tuvo que ser sometido a una cirugía reconstructiva tras haber sido víctima de un feroz ataque de un perro de la raza Dogo cuando se dirigía a su escuela. La Fiscalía ordenó que se notifique al propietario del animal que tiene 24 horas para disponer su traslado a una zona alejada del sector urbano. Fuentes ligadas al caso confiaron que se vivieron momentos de tensión ayer en horas de la mañana cuando el can atacó al menor y a su madre y los vecinos tuvieron que intervenir para evitar consecuencias aún más graves. D e acuerdo con lo manifestado por las fuentes, alrededor de las 8, una mujer de apellido Prado que reside en un inmueble de calle Magallanes al 1.100 del barrio Juan Felipe Ibarra, salió junto con su hijo de 6 años rumbo a un establecimiento escolar del sector. Apenas a unas cuadras, mientras caminaban por la calle, observaron que un perro Dogo de color blanco estaba suelto y el animal se le abalanzó al pequeño, dándole una mordida a la altura de una de sus rodillas. Rápidamente la mujer intentó quitar a su hijo del alcance del can, pero éste también la atacó a ella lesionando en una pierna, para luego morder nuevamente al niño esta vez por debajo de su rodilla. Los gritos de desesperación alertaron a vecinos y circunstanciales transeúntes, quienes rápidamente auxiliaron a Prado y al niño, trasladando al pequeño de inmediato al Cepsi. Los médicos lo asistieron, lo estabilizaron y en minutos se dispuso que se prepare el quirófano. El pequeño necesitaba una cirugía reconstructiva. El padrastro del niño se presentó en la Seccional 5ª y radicó la denuncia formal por el incidente. El propietario del animal sería de apellido Ovejero y residiría en cercanías de Magallanes y 7º Pasaje del barrio Juan Felipe Ibarra. Del hecho tomó intervención el fiscal de turno, Dr. Sebastián Robles, el cual dispuso que se tomen testimonios, se labren las actas correspondientes y se notifique a Ovejero que tiene 24 horas para trasladar al animal a un sector fuera de la zona urbana, donde no exista riesgo del ataque a otros menores, caso contrario dará intervención a la División Canes de la Policía de la Provincia para el secuestro.