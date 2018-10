Fotos RR.PP. acusado de abusar de una menor fue sobreseído por la Justicia

13/10/2018 -

La Justicia dictó el sobreseimiento total y definitivo para el "RR.PP" de un local bailable que había sido denunciado a mitad del año pasado por el supuesto abuso sexual a una adolescente. La defensa hizo el pedido a la jueza de Control y Garantías y ante la falta de evidencia concreta sobre las acusaciones en su contra, la magistrada hizo lugar a lo requerido. A finales de mayo del 2017, el padre de una adolescente de 16 años por ese entonces, se presentó ante la Policía para formular una denuncia por el supuesto abuso sexual que había sufrido su hija. Las acusaciones apuntaban contra un hombre de unos 40 años, encargado de las relaciones públicas de un local bailable de la zona oeste de la ciudad. La supuesta víctima había relatado por aquel entonces que el sospechoso la había hecho ingresar al boliche junto a un grupo de amigos, pese a que ella era menor de edad. En el interior le había dado bebidas alcohólicas y que ella comenzó a sentirse mareada en un momento, situación en la que el acusado la había hecho ingresar a un salón donde guardaban ropa y allí la había manoseado, para luego salir y un amigo suyo la llevó a su domicilio. Investigación La Fiscalía solicitó múltiples medidas para esclarecer cómo sucedieron los hechos, el informe médico corroboró que no existían signos de haber sido accedida, en las entrevistas psicológicas la adolescente adujo no recordar nada, y que no existían testigos. En el examen de sangre, se detectaron sustancias tóxicas en la menor, pero no existían pruebas de que hayan sido colocadas en su bebida. En ese cuadro, el abogado defensor del imputado, Dr. Javier Leiva, requirió en la audiencia el sobreseimiento total y definitivo para su cliente, planteo al que la Fiscalía no se opuso y la jueza de Control y Garantías, Dra. Sara Harón hizo lugar a lo requerido.