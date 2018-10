Fotos Se disputa la 2ª fecha en Los Ferroviarios

13/10/2018 -

CHOYA, Choya (C). Esta noche se pondrá en juego el segundo capítulo del campeonato de Papi Fútbol 6. El estadio de Los Ferroviarios estará completo en su capacidad para ver en acción los mejores exponentes de esta disciplina. El horario de inicio será a las 20.30 con quince minutos de tolerancia para el primer partido. Cabe destacar que de este certamen participan combinados de esta localidad y de Estación La Punta. Se enfrentarán: Policial vs. 9 Campeones; Brasil vs. Andino; Estación La Punta vs. Banda Verde y Los Sangus vs. Barrio Chino (foto). Los equipos de Andino, Banda Verde, Brasil y Los Sangus ganaron en la primera jornada y suman tres unidades.