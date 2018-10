Fotos Hoy se juega la revancha de octavos de la liguilla del fútbol amateur loretano

13/10/2018 -

LORETO, Loreto (C). Con una marcada expectativa se disputarán hoy, a partir de las 13, los partidos de vuelta de los octavos de finales de la liguilla que hace disputar la Liga de Futbolistas Amateurs Loretanos (Afal), torneo que atrapa a la afición deportiva de esta ciudad y zona de influencia. Con un marcado entusiasmo, los 16 equipos mejor clasificados se enfrentarán en el segundo capítulo de este apasionante certamen que tendrá como escenario el predio del Club Unión Obrera. En el primer encuentro se enfrentarán Los Bushcas vs. Los Pinchas; luego seguirán: Avenida vs. Albañiles; Remanso vs. La Colonia; Esquineros vs. Palermo; J. Newbery vs. 48 Viviendas; El campeón Bº Libertad vs. Bº Oeste; Mecheros vs. Alberdi y Defensores de Libertad vs. CSDBO. En camino de buscar los protagonistas de octavos de final, se registraron los siguientes resultados en los encuentros de ida: Los Bushcas 0, Los Pinchas 1; Avenida 1, Albañiles 2; Remanso 0, La Colonia 0; Esquineros 4, Palermo 0; J. Newbery 1, 48 Viviendas 1; El campeón Bº Libertad 1, Bº Oeste 0; Mecheros 2, Alberdi 1; Defensores de Libertad 1, CSDBO 1. El próximo lunes se disputarán los curtos de finales de este apasionante campeonato.