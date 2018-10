Axel y Soledad Pastorutti arman dúo para cantar "No es no"

13/10/2018 -

Axel y Soledad Pastorutti comparten no solo las sillas del jurado del certamen de talento musical "La Voz Argentina", que con gran éxito se emite por la pantalla de Telefé, sino que ahora lanzaron juntos el tema "No es no", el nombre del lema de la campaña "Fin de la violencia", de Unicef.

Hace algunos meses Axel ya había compartido en las redes sociales unas palabras contra la violencia de género que se viralizaron y terminaron convirtiéndose en canción.

La canción compuesta por Axel, y cantada a dúo con Soledad, ya está disponible en plataformas como YouTube y Spotify y será presentado el próximo 22 de octubre.

"Para frenar, para evitar sin explicarlo, no hay que ser sabio para comprender que no es no, y hay una sola forma de decirlo entiéndelo, no es no", dice parte de la letra y continúa: "Y no hace falta que lo justifique cuando digo, no es no. No tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo, no. No es no. No importa si lo digo sonriendo o llorando, no es no. En cualquier idioma se comprende y queda claro porque no es no. Con una vez alcanza, no hace falta repetirlo, no es no". Éste es uno de los muchos gestos que Axel viene teniendo en su compromiso con causas humanitarias y la defensa de los derechos.