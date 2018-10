Sofía Gala abandonó un castig porque no pudo frenar un ataque de pánico

13/10/2018 -

"Recién intenté hacer un casting. Me dio ataque de pánico y me fui... me había llevado vestido, tacos, estaba montada como una puerta!", escribió en Instagram, Sofía Gala, la hija de Moria Casán, quien actualmente forma parte del elenco de la obra teatral "Atracción Fatal" que dirige Juan José Muscari en el Multitabaris.

Y agregó: "Odio lo castings. No sé hacerlos. Nunca vi a un actor ser bueno en uno y nunca más haré ninguno", anunció, e insistió: "Me dio ataque de pánico posta... pido perdón a las jefas de casting que fueron un amor conmigo... pero mientras pueda nunca más haré nada que no quiera. Amén", cerró.

La actriz no reveló de qué casting se fue, pero a todos los que leyeron su publicación en Instagram los sorprendió su actitud ya que Sofía ha demostrado sus dotes en la actuación, por lo que incluso recibió reconocimientos internacionales en distintos festivales de cine.