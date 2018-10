"Peteco", con su guitarra por todo el país

13/10/2018 -

Como aquellos juglares de la Europa medieval, que con su guitarra a cuestas brindaban sus conciertos en espacios públicos o reducidos, "Peteco" Carabajal reiniciará hoy, desde Santiago, su carrera como solista cuando presente su espectáculo "Peteco x Peteco" en el espacio cultural "Sixto". O, como lo dice él mismo en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, comenzará a desandar solo los caminos como lo hizo Atahualpa Yupanqui con su guitarra.

¿Cuál es la idea de "Peteco x Peteco"?

La idea es, justamente, empezar a transitar un camino solo. Lo mío grupal va por "Riendas Libres". Toda la propuesta, los saltos en el escenario, todo el rock and roll y la chacarera va con "Riendas Libres". A la vez, mañana (por hoy) voy a arrancar en Santiago lo que le he dado en llamar ‘Peteco x Peteco’, que va a ser empezar a presentarme en lugares chicos, con una capacidad para 100 o 150 personas, en un ambiente tranquilo y sentado, posiblemente, con la guitarra. Y en donde no haya, de parte mía, la intención de la cosa musical de instrumentos sino la intimidad con toda la historia, con todos los temas, con todas las composiciones de antes, las nuevas también y, sobre todo, la historia que tengo para contar, la experiencia. Todo eso estará en el escenario.

¿"Peteco x Peteco" será cantado o también narrado sobre esa historia que te avala?

La narrativa va a estar presente. El contacto lindo con la gente, el diálogo, va a ser uno de los condimentos. Ya lo he hecho muchas veces, lo pruebo, pero ahora, por primera vez sale ya con la cosa más firme. De aquí en más, de decir ‘Peteco x Peteco’ va a empezar a recorrer lo que tenga que recorrer. Yo, siempre, lo pongo de ejemplo a Atahualpa Yupanqui. La intención mía es hacer al estilo Yupanqui: ir con la guitarra, sentarme y empezar a hablar, a cantar, a tocar

¿Es como volver a las raíces o es, en cierta manera, el reposo del guerrero arriba de los grandes escenarios?

Lo veo más que eso porque las raíces, también con "Riendas Libres", están muy fuertes. Siempre estamos regando esas raíces, fortificándolas, dándoles frescura y vuelo porque si uno sólo hace hincapié en las raíces es muy posible que quede clavado, inmóvil. No queremos quedar solo aferrados a las raíces porque el árbol tiene ramas, pájaros, vuelo, cielo. Para mí, ahora, "Peteco x Peteco" es intimidad y el desandar ese camino con gratas compañías, con anécdotas, con relatos, con experiencia y, sobre todo, con la música.