Multas: aportarán datos de otros propietarios de fincas donde se realizaron fiestas clandestinas

Fotos NUEVOS CASOS. Piden que se investiguen más casos similares en fincas de la ciudad de La Banda.

13/10/2018 -

Recientemente la Justicia dio a conocer que multaron con una suma cercana a los $123.000 al dueño de una finca en Puestito de San Antonio, en la que el pasado 21 de septiembre la policía detectó a numerosos adolescentes bebiendo alcohol, en el marco de una fiesta que no contaba con ningún tipo de autorización.

En este contexto, referentes de la Asociación Civil Proyecto Padres celebraron esta resolución considerando que es un paso necesario para ‘resguardar la integridad física de nuestros jóvenes’ y aseguraron que hay otras fincas en las que se organizaron fiestas clandestinas durante la celebración del Día del Estudiante, por lo que se comprometieron a solicitar formalmente pedidos de investigación para realizar el mismo procedimiento por parte de la Justicia.

"Nosotros vamos a presentar un pedido para que se investigue a otros propietarios de fincas que también pusieron en peligro la vida de los jóvenes, especialmente en La Banda. Los documentos que corroboran las faltas, especialmente en una de las fincas en las que encontramos a menores de edad descontrolados, y mujeres casi desnudas están ya en manos de la División Prevención contra el Alcoholismo de la Policía de la Provincia. Esos datos son legalmente válidos para los fiscales. Entonces, lo que haremos formalmente es pedir a dicha División, que se haga llegar toda esa documentación a la fiscalía, lo más antes posible, para que comiencen a tomar las medidas necesarias. La idea es que se acuerde una medida igual para todos y se establezca en forma concreta dicha sanción, cuando se considere que hay violación de normas, y esté en riesgo la vida del menor", expresó Marcelo Arambuena, titular de Proyecto Padres.

Satisfacción

Arambuena mostró convicción en su postura y agregó: "Nosotros pedimos que se investigue y que se tomen registros de fincas, sectores y personas que organizan este tipo de evento, de manera tal que la Justicia tome la misma medida, y no tengamos que esperar hechos fatales para actuar. Además hay gente, como en el caso de la finca del Puestito de San Antonio, que son reincidentes en sus faltas, por muchos años. Hay que tomar medidas urgentes. Queremos que el menor no corra ningún tipo de riesgo y por eso celebramos que la Justicia actúe clausurando definitivamente el local. De esta manera, no seguirán ocurriendo estos casos. Reiteramos que para nosotros es algo ejemplar lo que hizo la Justicia con este caso, muy bueno para nuestra juventud".

Y finalmente como Proyecto Padres se comprometió a continuar velando por la salud y la integridad física de los jóvenes, "quienes son el futuro de esta sociedad".

"Más comprometidos que nunca, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para llevar tranquilidad a las familias porque nuestro único objetivo es cuidar de nuestros jóvenes", fue el mensaje del titular de la asociación civil, destinado a los adultos.