Video | Diego Maradona sobre Lionel Messi: "Es inútil hacer caudillo a quien va 20 veces al baño antes de jugar"

Hoy 09:07 -

“La Última Palabra México” tuvo como invitado especial a Diego Armando Maradona, quien dio rienda suelta a su natural verborragia, y entre opinión y opinión, quiso esgrimir una defensa de Lionel Messi, pero terminó “matándolo”.

“Messi es un grandísimo jugador, pero no le da. Antes de hablar y pedir un técnico se va a jugar a la Play. Después, en la cancha sí la pide y la quiere. Es el mejor del mundo junto a Cristiano”, comenzó diciendo al actual entrenador de Dorados.

Pero después, fiel a su costumbre, “descarriló”: "Es inútil querer hacer caudillo a un tipo que va 20 veces al baño antes de un partido. Eso es de cajón. No endiosemos más a Messi. Messi en Barcelona es uno y en la Selección es uno más".

Para terminar su mirada sobre la “Pulga” dijo: "No llamaría a Messi, pero nunca digas nunca. Hay que sacarle presión. Hay que sacarle el caudillo que queremos que sea Messi, que no lo va a ser. A Messi le dices 'tírate de cabeza contra el palo', y él prefiere jugar a los videojuegos".

Otros temas:

Sampaoli. "Llegó Sampaoli y no tiene categoría para llegar a la selección. Eso lo sabíamos. El fútbol argentino está cada vez más pobre. River, Boca, San Lorenzo... juegan hoy y bien podrían jugar con El Salvador, con Nicaragua. En Argentina no podemos jugar hoy con Holanda o España"

Adicciones. "Yo tuve una enfermedad que hace 15 años, murió. Yo sé lo que es ser responsable. Me lo grabé de mi papá, que se levantaba a las 4 am y regresaba a casa a las 4 de la tarde; llegaba muerto. Yo quiero morir dentro de una cancha y siendo como mi papá. Los chicos lo que tiene que hacer es no probar. Aferrarse a los padres, no al amigo. A la larga eso te mata. A mí me salvaron mis hijas. Si no hubiera sido así, hoy hablarían de lo grande que fue Maradona".

Selección mexicana. "Me gustaría dirigir a la Selección, pero también es cierto que Almeyda y Mohamed podrían ser tranquilamente el DT del Tri. Hay intermediarios y gente que gana dinero y se llena los bolsillos con meter una palabra en el Tri, nunca me ofrecí a ningún empresario para que me trajera y creo que eso me da el fuerte para que los jugadores mexicanos crean en mí".

Fútbol mexicano. "Veo al fútbol mexicano en alza, me gusta el dialogo y la riña que tienen todos ustedes. El tema es que México no puede jugar contra Costa Rica y ganar 3 a 2 y quedarse conforme, no, hermano, es preferible que vayas y te hagan cinco goles en Europa y que aproveches esos tantos".