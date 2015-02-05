CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de octubre de 2018
A LAS 12.30 LOS MANSEROS EN EL TEATRO 25 DE MAYO
Por El Liberal
14/10/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LOS SIMPSONS
12.30 LOS MANSEROS EN EL TEATRO
14.15 LA PEÑA DE MORFI
18.00 CINE. AMOR CIEGO
19.30 CINE. EL JOVEN MANOS DE
TIJERA
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. EL JOVEN MANOS DE
TIJERA (CONTINÚA)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE,
DESAFÍO EN LA COCINA
00.30 PASADOS DE COPAS,
DRUNK HISTORY
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
11.00 AUTOMOVILISMO
14.30 COCINEROS
16.30 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA
JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
17.30 UN TERCIO
22.00 LA CAÍDA
23.00 LA CHICA QUE LIMPIA
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ESTUDIO ABIERTO
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL
BORGES VS. ALTE. BROWN (R)
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO
VS. INSTITUTO (R)
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
01.30 LA DAMA DE NEGRO
03.20 ASESINOS
05.53 GAME OF THRONES ICE AND FIRE: A
FORESHADOWING
06.10 WINNIE THE POOH
07.15 FESTIVAL DE LOS CABOS: UN DESTINO
DE PELÍCULA
07.36 PIRATAS DEL CARIBE: NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
10.10 ABRACADABRA
12.00 JUMANJI
13.57 PADDINGTON
15.43 BEETLEJUICE: EL SUPERFANTASMA
17.29 JUMANJI
19.26 PIRATAS DEL CARIBE: NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
23.35 DÉJÀ VU
TNT
02.51 SALVAJES
05.03 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 BUZZ - SEASON 7
07.26 EL TESORO DEL AMAZONAS
09.23 VIAJE 2: LA ISLA MISTERIOSA
11.07 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
14.08 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
16.42 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC
AWARDS (R)
16.44 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
19.37 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC
AWARDS
19.38 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE: PARTE 2
22.00 MAD MAX: FURIA EN EL CAMINO
00.12 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
TCM
06.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
06.50 CASADOS CON HIJOS
07.15 CASADOS CON HIJOS
07.40 LA NIÑERA
08.04 LA NIÑERA
08.29 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
09.18 CASADOS CON HIJOS
09.42 CASADOS CON HIJOS
10.07 LA NIÑERA
10.32 LA NIÑERA
10.57 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
11.45 UN PAPÁ GENIAL
13.30 HOLLYWOOD ONE ON ONE
15.32 UN PLAN PERFECTO
17.34 EL 6º DÍA
19.55 EL DEMOLEDOR
22.00 RESIDENT EVIL: EL HUÉSPED MALDITO
23.54 DESTINO FINAL 2
SPACE
01.47 VAMPIROS
03.34 KUNG FU KILLER
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
07.22 BATMAN & ROBIN
09.38 GHOST RIDER: EL VENGADOR FANTASMA
11.38 CONDENA BRUTAL
13.43 FURIA DE TITANES
15.35 FURIA DE TITANES 2
17.24 KARATE KID
20.04 UNA PAREJA EXPLOSIVA
22.00 LA ENTREGA INMEDIATA
23.41 CONDENA BRUTAL
A DÓNDE IR
CCB
(LIBERTAD Nº 439)
MAÑANA, A LAS 21.30, SUBIRÁ A
ESCENA LA OBRA “HERMANOS”.
ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 19, LA GRAN PEÑA,
CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA
PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO
OTINETTI, MOSOJ ÑAUPA Y EL
BALLET PERFUME DE CARNAVAL.
QUINCHO DE PEPE
PEZZINI
(COMANDANTE CÓRDOBA 456)
+ HOY, A LAS 18, “LA PEÑA DEL
RANCHO” CON JOVITA SUBIRE,
FABIÁN CÁCERES, LOS SACHEROS
SANTIAGUEÑOS, DÚO FERREYRA
BRAVO, SOL NACIENTE,
ROMANZA, NACIDOS DEL TIEMPO,
LOS CANTORES, SALITRAL,
JOSÉ JUÁREZ Y LOS DEL CORAZÓN,
ARMANDITO SANTILLÁN,
HUGO MIGUELES.
BAR IMAGINE
EL VIERNES 19, A LAS 22, GRAN
DESFILE DE MODA POR EL DÍA
DE LA MADRE. PRESENTARÁN
NUEVOS DISEÑOS EN TRAJE DE
BAÑO.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA
A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
VENOM (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14/10-15/10- 14:30 (Cast) 17:00
(Cast)
VENOM (3D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14/10- 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
00:15 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14/10-15/10- 14:20 (Cast) 16:15
(Cast) 18:20 (Cast)
JOHNNY ENGLISH 3 (2D)
COMEDIA (13 años)
HASTA EL 17/10- 20:30 (Subt)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
14/10- 22:30 (Subt) 00:35 (Subt)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
14/10-15/10- 14:20 (Cast) 16:15
(Cast)
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 17/10 18:10 (Subt)
¿QUÉ PUEDE PASAR? (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
14/10- 20:15 (Cast) 22:10 (Cast)
00:10 (Cast)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
14/10-15/10- 14:30 (Cast) 16:45
(Cast)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
MUSICAL (+13 AÑOS)
14/10- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
00:45 (Subt)
EL POTRO (2D)
BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
14/10-14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:40
(Cast) 22:20 (Cast) 00:45
HÍPER LIBERTAD
NACE UNA ESTRELLA APTA
13 ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:30
SUBTITULADO 2D 22:30 (SOLO JUEVES)
ESCALOFRÍOS 2, UNA NOCHE
EMBRUJADA (CALIFICACIÓN
PENDIENTE) ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
EL POTRO 2D APTA 16
AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -
22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO
LOS JUEVES)