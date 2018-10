CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de octubre de 2018

14/10/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LOS SIMPSONS

12.30 LOS MANSEROS EN EL TEATRO

14.15 LA PEÑA DE MORFI

18.00 CINE. AMOR CIEGO

19.30 CINE. EL JOVEN MANOS DE

TIJERA

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. EL JOVEN MANOS DE

TIJERA (CONTINÚA)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE,

DESAFÍO EN LA COCINA

00.30 PASADOS DE COPAS,

DRUNK HISTORY

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

TV PÚBLICA

11.00 AUTOMOVILISMO

14.30 COCINEROS

16.30 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA

JUVENTUD BUENOS AIRES 2018

17.30 UN TERCIO

22.00 LA CAÍDA

23.00 LA CHICA QUE LIMPIA

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 PPT





CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ESTUDIO ABIERTO

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL

BORGES VS. ALTE. BROWN (R)

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO

VS. INSTITUTO (R)





CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

01.30 LA DAMA DE NEGRO

03.20 ASESINOS

05.53 GAME OF THRONES ICE AND FIRE: A

FORESHADOWING

06.10 WINNIE THE POOH

07.15 FESTIVAL DE LOS CABOS: UN DESTINO

DE PELÍCULA

07.36 PIRATAS DEL CARIBE: NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

10.10 ABRACADABRA

12.00 JUMANJI

13.57 PADDINGTON

15.43 BEETLEJUICE: EL SUPERFANTASMA

17.29 JUMANJI

19.26 PIRATAS DEL CARIBE: NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

23.35 DÉJÀ VU

TNT

02.51 SALVAJES

05.03 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 BUZZ - SEASON 7

07.26 EL TESORO DEL AMAZONAS

09.23 VIAJE 2: LA ISLA MISTERIOSA

11.07 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

14.08 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

16.42 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC

AWARDS (R)

16.44 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

19.37 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC

AWARDS

19.38 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE: PARTE 2

22.00 MAD MAX: FURIA EN EL CAMINO

00.12 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

TCM

06.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

06.50 CASADOS CON HIJOS

07.15 CASADOS CON HIJOS

07.40 LA NIÑERA

08.04 LA NIÑERA

08.29 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

09.18 CASADOS CON HIJOS

09.42 CASADOS CON HIJOS

10.07 LA NIÑERA

10.32 LA NIÑERA

10.57 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

11.45 UN PAPÁ GENIAL

13.30 HOLLYWOOD ONE ON ONE

15.32 UN PLAN PERFECTO

17.34 EL 6º DÍA

19.55 EL DEMOLEDOR

22.00 RESIDENT EVIL: EL HUÉSPED MALDITO

23.54 DESTINO FINAL 2

SPACE

01.47 VAMPIROS

03.34 KUNG FU KILLER

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

07.22 BATMAN & ROBIN

09.38 GHOST RIDER: EL VENGADOR FANTASMA

11.38 CONDENA BRUTAL

13.43 FURIA DE TITANES

15.35 FURIA DE TITANES 2

17.24 KARATE KID

20.04 UNA PAREJA EXPLOSIVA

22.00 LA ENTREGA INMEDIATA

23.41 CONDENA BRUTAL





A DÓNDE IR

CCB

(LIBERTAD Nº 439)

MAÑANA, A LAS 21.30, SUBIRÁ A

ESCENA LA OBRA “HERMANOS”.

ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 19, LA GRAN PEÑA,

CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA

PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO

OTINETTI, MOSOJ ÑAUPA Y EL

BALLET PERFUME DE CARNAVAL.

QUINCHO DE PEPE

PEZZINI

(COMANDANTE CÓRDOBA 456)

+ HOY, A LAS 18, “LA PEÑA DEL

RANCHO” CON JOVITA SUBIRE,

FABIÁN CÁCERES, LOS SACHEROS

SANTIAGUEÑOS, DÚO FERREYRA

BRAVO, SOL NACIENTE,

ROMANZA, NACIDOS DEL TIEMPO,

LOS CANTORES, SALITRAL,

JOSÉ JUÁREZ Y LOS DEL CORAZÓN,

ARMANDITO SANTILLÁN,

HUGO MIGUELES.

BAR IMAGINE

EL VIERNES 19, A LAS 22, GRAN

DESFILE DE MODA POR EL DÍA

DE LA MADRE. PRESENTARÁN

NUEVOS DISEÑOS EN TRAJE DE

BAÑO.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA

A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

VENOM (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14/10-15/10- 14:30 (Cast) 17:00

(Cast)

VENOM (3D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14/10- 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

00:15 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/10-15/10- 14:20 (Cast) 16:15

(Cast) 18:20 (Cast)

JOHNNY ENGLISH 3 (2D)

COMEDIA (13 años)

HASTA EL 17/10- 20:30 (Subt)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

14/10- 22:30 (Subt) 00:35 (Subt)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

14/10-15/10- 14:20 (Cast) 16:15

(Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 17/10 18:10 (Subt)

¿QUÉ PUEDE PASAR? (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

14/10- 20:15 (Cast) 22:10 (Cast)

00:10 (Cast)

CHISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

14/10-15/10- 14:30 (Cast) 16:45

(Cast)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

MUSICAL (+13 AÑOS)

14/10- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

00:45 (Subt)

EL POTRO (2D)

BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

14/10-14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:40

(Cast) 22:20 (Cast) 00:45





HÍPER LIBERTAD

NACE UNA ESTRELLA APTA

13 ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SOLO JUEVES)

ESCALOFRÍOS 2, UNA NOCHE

EMBRUJADA (CALIFICACIÓN

PENDIENTE) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

EL POTRO 2D APTA 16

AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -

22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO

LOS JUEVES)