- El presidente de la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse) Javier Alexandro indicó que tras el avance inflacionario de los últimos meses y los reajustes continuos de valores en las góndolas, “hoy la gente no tiene una referencia de precios como para que pueda saber cuáles son los verdaderos de los productos”. El dirigente, agregó que “hay un gran desconcierto porque no hay un listado de precios referente de los productos” a lo cual según indicó, se suman las ofertas del tipo 3x2 que dificultan conocer con precisión cuál es el valor verdadero de determinados productos. Alexandro señaló que “lo que hemos podido observar en estos últimos días, es un cierto estancamiento y si bien se sigue dando un aumento de los precios en forma sostenida, es como que la caída del consumo ha sido muy fuerte”. Agregó que a ese factor, “hay que sumarle el paro de transporte, el horario acotado de los empleados de comercio por el mismo paro que ha acentuado más la caída del consumo, entonces evidentemente lo que hace el sector dentro de sus posibilidades es tratar de mantener los precios, aunque se nota que de a centavos sigue habiendo incrementos”. En este sentido señaló que “en el rubro de lácteos, embutidos, quesos, es donde más se nota, porque la verdad es que la situación es bastante preocupante, hay que ver qué se avizora para este último trimestre, pero las expectativas no son muy buenas porque al panorama general de caída de consumo, reces ión y desempleo se le suma el paro de transporte que lo que hace es que muchos comercios cierren antes y la gente sale menos”.