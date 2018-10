Indican que en la primera semana del mes, la suba de precios acusó 2,6%

14/10/2018 - En la primera semana del mes, el índice de aumentos de precios se ubicó en el 2,6%, una sensible aceleración respecto de la semana previa, de acuerdo con una medición de la consultora Elypsis. Estos números ponen una cuota de preocupación adicional sobre el momento de la economía, a pesar de cierta estabilización del dólar y del duro apretón monetario que se implementa desde el Banco Central, lo que reflejan las góndolas es que -lejos de atenuarse- la inflación sigue en una senda de aceleración. Con la suba de la semana pasada, el acumulado de las últimas cuatro dio 7,9%, una cifra que se encuentra tres décimas por encima del 7,6% promedio de las cuatro semanas previas. El salto en el inicio del mes coloca a la inflación interanual en el 47,9% contra el 44,6% de la semana anterior. Esta inflación de los últimos 12 meses es incluso superior a la que pronostican las consultoras para todo 2018. Según el último REM -la encuesta del Banco Central entre consultoras y bancos-, el IPC subirá 44,8% este año; 3,1 puntos por debajo a la inflación interanual medida por Elypsis. Para la consultora dirigida por Luciano Cohan, en el comienzo de octubre se notó un alza sensible de los rubros “regulados”. En particular los combustibles, cuyos precios avanzaron 9,3% en promedio. También tuvo en cuenta el alza de las tarifas de gas en todo el país. Las prepagas, en tanto, se elevaron 8% en el promedio nacional. Los precios “regulados” y “estacionales” fueron los que más se movieron: +5,9% respecto de la semana anterior. En segundo lugar se situaron los alimentos. Se encarecieron 1,2%. Y en las últimas cuatro semanas acumulan un 9,5%. Para Elypsis, la inflación “núcleo” fue de 1,7% la semana pasada. Así, en las últimas cuatro semanas sumó nada menos que 9,9%. La nueva medición de Elypsis confirma un escenario muy negativo en materia de pérdida de poder adquisitivo. El nivel de inflación interanual pone a 2018 como el peor año desde 1991.