Vende todo lo que tienes

En el camino hacia Jerusalén se acerca un hombre a Jesús con una pregunta que habría preocupado a muchos: “maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la Vida Eterna?”. Esta pregunta manifiesta la decisión de alguien que quiere confrontarse consigo mismo, que está dispuesto a exigirse moralmente y cumplir la Ley para alcanzar la Vida. Jesús rechaza el predicado de bueno y lo aplica solamente a Dios, ya que a él hay que imitar, sólo él es bueno, y el que quiera alcanzar la vida debe cumplir su voluntad, ante todo cumpliendo los mandamientos del decálogo. Jesús enumera los mandamientos que dicen relación al prójimo: no mates, no cometas adulterio, etc. El hombre dice haberlos cumplido desde su juventud, por eso Jesús fijando su mirada en él, lo amó y le dijo: “una cosa te falta, da todo lo que tienes a los pobres, ven y sígueme”. Entristecido, el hombre se marchó porque tenía muchos bienes. Al cumplimiento de los mandamientos, Jesús agrega una exigencia: desprenderse de los bienes y seguirlo. Desde el punto de vista de la Salvación lo importante está en seguirlo a Jesús, al que está subordinado el desprenderse de las riquezas. El seguimiento de Jesús significa la unión con aquel que fue pobre personalmente, que no espera consuelos de este mundo y que va a la Cruz decididamente. Una vez que el hombre se marchó, Jesús con cierta decepción, dijo a sus discípulos: “qué difícil es que los ricos entren en el Reino de Dios”. La pregunta sobre la Vida Eterna, identificada ahora con el Reino, sigue siendo determinante; las riquezas, los poderes terrenales, son un obstáculo para entrar en el Reino. Pero, entonces, ¿quién podrá entrar, quién se podrá salvar?. Jesús, dice: “para los hombres, es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios”. De esta manera, Jesús libera a los discípulos de la incertidumbre ante el futuro, la preocupación del hombre por la salvación tiene su respuesta en la Gracia de Dios. Será accesible al hombre si sigue a Jesús.

Conclusión

No sólo en este pasaje, sino también en otros, Jesús dice claramente que la riqueza, el poder, el prestigio mundano y la autoridad que no está al servicio del hermano, son un obstáculo para entrar en el Reino. No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. La riqueza, muchas veces, es un impedimento para seguir a Jesús, porque nos hace esclavos y dependientes de sus privilegios y ventajas, y nos cierra el corazón a las necesidades de los hermanos. De igual manera, el entrar en el Reino, es algo que depende exclusivamente de la Gracia de Dios. Ni el cumplimiento de los preceptos, ni el desprendimiento de las riquezas nos aseguran la Salvación. Es necesario, seguir a Jesús por el camino de la Cruz y solidarizarnos con los más pobres compartiendo lo que tenemos y somos.