“La droga está haciendo estragos en nuestra sociedad; ha llevado a romper muchas familias”

14/10/2018 -

Organizado por el Movimiento Verdad, el próximo viernes 26 de octubre, el padre Alejandro Gordillo, párroco de la iglesia Santo Cristo brindará una conferencia en el Centro Cultural del Bicentenario, destinada a toda la comunidad santiagueña. “La crisis del hombre” y “La ideología de género” en todos sus conceptos serán los temas por abordarse en el encuentro que buscará animar a la comunidad a una mejor calidad de vida, sin caer en la desesperanza.

“El hombre siempre ha vivido en distintas etapas, distintas crisis. Eso lo vemos a lo largo de la historia. Pero la crisis de hoy es moral, ética y de cosificación del hombre. Y no es sólo a causa del avance del hombre porque ese avance ha sido positivo desde muchos puntos de vista. Pero en ese avance, el hombre se ha cosificado. Hoy, muchos de ellos se han convertido en un número o en una barra de datos. La crisis de hoy engloba la ética, la normal y la cosificación, ya no nos tratan como humanos, sino más bien como una cosa. Además, la crisis en la actualidad es fuerte. La misma Iglesia está en ese estado y el Papa Francisco lo asumió, además de que nadie puede negar los escándalos en las que se vio envuelta la Iglesia en el último tiempo”, ejemplificó el padre Gordillo, en adelanto de uno de los puntos que se abordarán en el CCB.

La sociedad santiagueña en su conjunto vive la crisis de manera diferente, con “condimentos” difíciles de desterrar, los cuales están poniendo en riesgo a la familia.

“Hay distintos enfoques y cuestiones particulares en cada familia. Pero hoy por hoy, lo que veo es que la droga ha hecho estragos. Muchos de los chicos que salen a robar, lo hacen para poder comprarla. Esa droga lleva a romper a las familias, lleva a sinfines de cuestiones malas. No estoy diciendo que la droga sea la culpable de todo pero sí en un gran porcentaje este tema está rompiendo familias. También hay una crisis económica fuerte, eso no se niega, pero no es propio de la provincia, sino de un país entero. En Santiago lo sobrellevamos porque hay cierta paz social”, expresó el sacerdote, para más tarde ahondar en el tema.

“Santiago es una provincia distinta. Vemos una paz social enorme, en la que todos nos conocemos o al menos nos ubicamos. Pero no dejamos de ser eco de lo que pasa a nivel nacional. Creo que el santiagueño, por naturaleza es un hombre de paz, amiguero. Sin embargo, no podemos negar que la gente la está pasando mal, se han multiplicado los pobres. Pero yo no hago un enfoque hacia la pobreza, sino que digo que Santiago siente los embates de esa ola que viene a nivel nacional. Además hay una gran deuda con el tema de la droga y pienso que hay que apostar mucho a la educación, pero no a la educación ideologizada, sino a la educación de antes, que no es negar las pedagogías actuales, sino más bien hacerlo desde el carisma, la educación y el esfuerzo que ponían los docentes que nos educaron a nosotros los adultos. Por ahí éramos pobres y carentes de muchas cosas, pero esa educación básica que ha quedado en el corazón de muchos, ha servido hasta el día de hoy”, sostuvo Gordillo.

Asimismo aclaró que “no es un ataque a los docentes de hoy, lo digo con mucho respeto. Así como se ha ganado en muchos aspectos pedagógicos se ha perdido mucho en el aspecto moral, ético y en la comunicación de la educación”.

Cadena de situaciones

El padre Alejandro Gordillo remarcó que diversas situaciones complejas conforman la crisis que hoy vive el hombre.

“Se trata de una cadena de situaciones. Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta decían que “el hombre vive como si Dios no existiera”. Y aquí ya no se trata de católicos, ni protestantes, ni judíos ni nada; se trata de un hombre o una mujer de buena voluntad. Cuando nace el Mesías, el anuncio es para los hombre y mujeres de buena voluntad, sin distingue religión. Y esta crisis que hoy se vive es porque se vive como si Dios no existiera, en la que nos hemos olvidado del alma, porque pensamos que somos inmortales. Hemos perdido el temor de Dios y vivimos con si Él no existiera.

Al finalizar el tema, dio un claro mensaje a la comunidad. “No vivan como si Dios no existiera, y no pierdan el temor de Dios. Debe haber argumentos más sociológicos y psicológicos, pero prefiero dar este consejo. Siempre, a lo largo de la historia, hubo crisis, pero a las crisis hay que enfrentarlas y no negarlas. Necesitamos estar atentos alertas, con mucha esperanza”, sentenció.