La iglesia apoya la Educación Sexual desde el amor, lejos de ideologizar la sexualidad

14/10/2018 - El padre Alejandro Gordillo, en nombre de la Iglesia, aseguró que no se encuentran en contra de la Educación Sexual Integral, siempre desde la visión del y para el amor, pero sí de la manipulación. “Estamos viviendo una crisis de valores y conceptos. Estamos viendo una penetración de la ideología de género en los distintos ámbitos, llámese social, académico, culturales y otros. Por ejemplo, vemos hoy que se habla mucho de la Educación Sexual Integral y hay que aclarar que la Iglesia no se opone a eso. Avalamos la Educación Sexual desde el amor, lejos de ideologizar la sexualidad. Nosotros nos oponemos a la manipulación. Nosotros creemos que la ideología de género, que tiene la perspectiva de construir y destruir no se basa en cuestiones naturales. Es aquí en donde hay un choque, en el que nosotros los creyentes, creemos que es imposible hoy, desde la base de la ciencia, la filosofía, la teología, la biología y la espiritualidad, que el hombre o la mujer decida dejar de serlo. Hay un problema de aceptación de la persona”, reflexionó el sacerdote. Y para fundamentar su pensamiento, agregó: “En medio de esta crisis global, está la ideología de género. Hay una manipulación y se han subvertido los valores de los conceptos. En este contexto es que nosotros nos oponemos a la ideologización y a la manipulación de la sexualidad. Debemos tener una vida sexual ordenada, conforme al plan de Dios. No se pueden manipular las realidades, que por naturaleza está establecida”. Sentirse del otro sexo En el tema de la manipulación, existen niños que se encuentran amenazados por la sociedad adulta, según consideración del padre Gordillo. “Dicen que hay niños que sienten que son del otro sexo. Extraordinariamente puede pasar. Pero más bien puede haber influencia de segundos o terceros; hay manipulación. Creo incluso que esta ideología de género pretende penetrar porque si ganan al docente, su ideología triunfará porque es lo que se le inculcará al niño desde pequeños. Sin embargo, psicológicamente, podemos decir que una niña jugó con un auto o un niño, con un muñeco, pero no por eso se siente del otro sexo. Podría decirse también que el albor del niño o la niña muchas veces se pueden dar tendencias, pero no tanto como para querer cambiarse de sexo. Indudablemente están recibiendo mala información y hay una influencia externa por parte de padres, tutores, docentes”, calificó.