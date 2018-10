14/10/2018 - El tema de la despenalización del aborto legal y gratuito marcó una gran separación social de los que tenían la convicción de su beneficio de la ley y de los que apostaban a la vida. El debate ha sido por meses un tema candente en la sociedad argentina hasta que el Senado rechazó el proyecto, pero aún sigue resonando. El padre Alejandro Gordillo se manifestó en contra de la práctica, considerando que a la vida hay que defenderla hasta las últimas instancias. Asimismo habló de que se puso a la mujer pobre como “excusa para su despenalización”, a pesar de que ellas son las que menos consideran necesario el aborto. “Muchas veces, las mujeres pobres son las más reacias al aborto. En el discurso de los ideólogos se dice que luchan por el aborto legal por las pobres que no pueden tener hijos, porque no tendrán para darles de comer. Pero son estas mujeres, las de escasos recursos, las que ni siquiera saben del proyecto de ley. Ellas están en otra cosa. Las mujeres pobres, con el apoyo de la amiga, de la mamá, o de la hermana, se ayudan para cuidar a un hijo. Los ideólogos quieren hacernos creer que porque son pobres van directo al aborto, y nada más alejado de la realidad. Hablan también de que es por una cuestión de salud, y no niego que por supuesto que en los abortos clandestinos se dan consecuencias gravísimas, pero no decidamos por los pobres porque ellos apuestan a la vida”, sentenció el padre Gordillo. Y agregó: “Los ideólogos sostienen que las ricas pueden abortar porque pueden pagar y las pobres sufren las consecuencias y mueren. Claro que hay chicas tanto pobres como ricas que abortan, pero es verdad que las que tienen dinero no tienen ciertas consecuencias clínicas como las pobres: Sin embargo, las estadísticas muestran que las pobres son las que se van a jugar por la vida. El aborto más allá de las estadísticas sociales y nos hace tomar conciencia por lo que debemos tener una sexualidad responsable”.