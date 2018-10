Principales razones y motivos por las que las personas que padecen depresión son más vulnerables a la fatiga

14/10/2018 -

¿Tienes problemas para dormir?

El sueño es esencial para regenerar el cuerpo y para reponer energía. La falta de sueño por sí sola no causa depresión. Lo que hace la falta de sueño es aumentar el riesgo de depresión. La falta de sueño también puede empeorar los síntomas de depresión existentes; incluso en aquellos casos en los que una persona con depresión duerma suficiente, es posible que no tenga buena calidad de sueño. Soehner, A., Kaplan, K. y Harvey (2014) nos comentan que muchas personas con depresión y otras condiciones de salud mental, como el trastorno bipolar, experimentan tanto insomnio como hipersomnia. Otro trastorno del sueño que tiene vínculos con la depresión es la apnea obstructiva del sueño. En este sentido, un estudio encontró que la depresión es común en personas con apnea del sueño y que afecta la gravedad de esta dolencia. El estudio encontró que el tratamiento de la apnea del sueño mejoraba los síntomas de depresión.

¿Sigues una dieta inadecuada?

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre si la dieta afecta la salud mental. En este sentido, un informe encontró evidencias de que las dietas de mayor calidad, como las que incluyen “alimentos anti-inflamatorios”, pueden reducir el riesgo de depresión de algunas personas. Especialistas nutricionistas junto a neuropsicólogos nos comentaron que patrones de dieta específicos se relacionaban con un mayor riesgo de depresión. En este sentido, encontraron que las dietas de estilo occidental, ricas en carnes rojas, carnes procesadas, granos refinados, dulces y otros alimentos no saludables pueden aumentar el riesgo de síntomas de depresión en algunas personas.

¿Estás estresado?

El estrés puede afectar los niveles de serotonina y dopamina. Estas sustancias químicas en el cerebro desempeñan un papel esencial en la regulación del estado de ánimo y la energía. Un estudio de los investigadores neuropsicólogos nos relata que los eventos estresantes de la vida, como final de una relación, la muerte de un ser querido, una pérdida significativa o cambios relacionados con la salud, entre otros, pueden aumentar significativamente el riesgo de una persona de desarrollar un trastorno depresivo mayor. Este estudio sugiere, además, que el estrés también puede causar inflamación en el cuerpo. Esta inflamación podría provocar, a su vez, hipersomnia y hacernos más vulnerables a la fatiga.

¿Tomas antidepresivos?

Los antidepresivos actúan sobre los neurotransmisores del cerebro, ayudando a mejorar la función de regulación del estado de ánimo de una persona. Sin embargo, algunos antidepresivos pueden causar fatiga significativa. Por ejemplo, Targum y Fava (2011) nos dicen que algunos de los medicamentos que se usan para tratar el trastorno depresivo mayor pueden inducir síntomas de fatiga como efecto secundario.

Cómo mejorar la fatiga cuando estás deprimido

Además de hablar con tu neuropsicólogo y/o psiquiatra del problema, para que descarte o diagnostique otras causas y/o que revise tu medicación, en caso de que la tengas, hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar la fatiga asociada a la depresión.  Haz ejercicio. Dormirás mejor y favorecerás la segregación de hormonas y sustancias en tu cerebro que aumentarán tu sensación de bienestar.  Practica una buena higiene de sueño. Sigue una rutina que favorezca un sueño de calidad: cuida tu alimentación, sigue pautas de relajación, etc.  Mejora tu dieta. Evita alimentos ricos en grasas no beneficiosas -fritos, grasas trans, y azúcares refinados. Aumenta el consumo de verduras de hoja, pescado azul, alimentos probióticos y otros alimentos beneficiosos.  Practica mindfulness. La meditación de atención plena te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y a aliviar el estrés. Recuerda que el hecho de que seamos más vulnerables a la fatiga durante la depresión no significa que tengamos que conformarnos. A medida que seamos más proactivos para mejorar tu situación también mejorarán los síntomas de la depresión.