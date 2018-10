FÚNEBRES | 14 de octubre de 2018

14/10/2018 -

- Roberto Alejandro Brizuela

- Luisa Elena Martínez

- Carlos Alberto Wottitz (La Banda)

ÁVILA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Querido tío, hoy has partido al encuentro del Señor; descansa en paz junto a tus padres y hermanos". Sus sobrinos José Silvia y Juan Manuel Rodríguez con sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan en este triste momento a nuestra tía Manuela y primos Riki, Luchi, Ferni, Marihué y demás familiares.

ÁVILA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Martha Cárdenas y Renée Recalt del Grupo Cultural Ciudad del Barco participan con dolor su partida y acompañan a la familia en este momento con oraciones. Ruegan por el descanso de su alma.

ÁVILA, RICARDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/10/18|. Amigo querido, ya descansa en paz. Tu amigo y vecino de años. Negrito Paz y flia, para su esposa Manuela y familia y a sus hermanos Paulina, Angie, Porota y Pelado y sus respectivas familias, te recordan siempre con cariño. participan con profundo dolor su fallecimiento.

ÁVILA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Amigo del alma aqui desde el anden de la vida, despedimos con tristeza y dolor el tren de tu partida hacia el Reino del Señor, donde reina la paz y el amor. Valle Santana, esposa Panchita, hijas Prof. Sandra, Esc. Silvina, hijos pol. German Lorenzo y Dr. Luis Herrera, nietos Leandro, Abril y Marcos, acompañamos a su familia en tan doloros trance. Rogamos oraciones en su memoria. Que brille para el la luz perpetua de su alma.

ÁVILA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. "Felices los amigos que saben compartir el dolor, los que lloran por la muerte de un amigo, si sus lágrimas dicen que la verdadera amistad no se rompe ni con la muerte y que siempre hay una esperanza de encuentro definitivo. Los que no entierran con Él los buenos recuerdos, los sueños y los proyectos conjuntos y siguen adelante honrando su memoria y su amistad. Un amigo fiel no tiene precio, no hay manera de estimar su valor. Eclesiástico 6,15. Su amigo y ex compañero de Vialidad Nacional Manuel Gregorio Pesce, su esposa Dalinda Rita Turbay y familia acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en este difícil momento.

ÁVILA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin " Diego Saavedra, Clarita Gamietea, Julio Gamietea, Clara Bovoli y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor.Ruegan por su pronta resignación.

ÁVILA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Mary Canllo de Jozami, su esposo Ricardo Jozami, sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge y sus respectivas flias lamentan profundamente el fallecimiento de Ricardo y acompañan a sus queridos amigas Paulina, Porota, Manuela y a toda la flia Ávila en estos momentos de dolor y elevan oraciones por su eterno descanso. Que su memoria sea eterna Amén.

ÁVILA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus vecinos y amigos. Jorlina, Nora, Coca, Lola, Orlando R., Noemí, Diego y sus respectivas familias participan y acompañan a su familia en su dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en mí aunque haya muerto vivirá". Los alumnos de 2º año de Conversación de la UNSE acompañan a su profesora Laura Di Berto por el fallecimiento de su padre político. Ruegan una oración en su memoria.

BRIZUELA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Su esposa Susana Klekailo, sus hijos Alejandro, Analia, hermanos Héctor, Rosa, Raúl y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRIZUELA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Su hermano Hector, su hermana politica Liliana, sobrinos Martín, Luciana y Jonathan Sack Regueira, sobrinos nietos Juan Martin Brizuela Eguizabal y Juanita Sack participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

BRIZUELA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Sus hermanos Teco, Rosa y Héctor, hermanas politicas Nora, Liliana y Noemí y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

BRIZUELA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Sus compañeros de Acuagyn del Turno Siesta del Club Olímpico; Amanda, Alicia, Liló, Nahiara, José, Gladys, Mónica, Melisa, Liliana y Maria Elena, participan el fallecimiento del esposso de Susy Klekailo. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. "Señor Dios misericordioso, hoy quisiste llamar a tu siervo ante tu presencia, dale el gozo de la eterna bienaventuranza". Con gran tristeza despedimos a nuestro querido Chicho, quien ya descansa en la paz del Señor, Su prima hna. Adela Diaz y sobrinos acompañan con oraciones a su querida flia.

FORMINI, ÁNGEL AMABILE (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Dadle Señor el descanso eterno y que brille para El la luz que no tiene fin". Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia, participamos con dolor el fallecimiento del querido Tio Nino. Elevamos y pedimos oraciones en su querida memoria.

FORMINI, ÁNGEL AMABILE (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Dadle Señor el descanso eterno y que brille para El la luz que no tiene fin". Sus amigos y compañeros de su hijo Miguel Formini: Mariela Uñates, su esposa Daniel Tévez, sus hijos Milagros y Javier Tevez, acompañamos a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

FORMINI, ÁNGEL AMABILE (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno " El personal de la Mutual San Jorge y del I. E. San Jorge, participa su fallecimiento y acompañan a su nieto prof. Emmanuel Formini y flia. en este momento de dolor. ruegan oraciones en su memoria.

FORMINI, ÁNGEL AMABILE (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Luis Caro, su esposa Marta Corpas y sus hijos Matias Joaquín, Lujan y Julieta participan del fallecimiento del papa de su amigo y compañero Miguel Formini y elevan una oración en su memoria

MAGUNA, LUIS RENE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. "Señor, si tienes en cuenta todas nuestras culpas, quien podrá ingresar a tu Reino". Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia, participan apesumbrados la partida de nuestro amigo Lucho. Pedimos oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, LUISA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/18|. Sus hijos del corazón Enrique Guerrieri, Villanueva Sara y familia; Matías Luis Villanueva y familia participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Serv. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SERRANO DE MITRE, MARÍA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Comisión directiva, socios del club de amigos "José Quito Vega" participa con dolor el fallecimiento de la hermana del socio José Benito Serrano y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO DE MITRE, MARÍA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. "Bienaventurados los útiles de corazón por que de ellos es el reino de los cielos"

Luis Caro, su esposa Marta Corpas y sus hijos Matias, Joaquín, Luján y Julieta participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora mecha (madre de su amiga y comadre, Mariana)

SERRANO DE MITRE, MARÍA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Luis Ricardo Marhe, Luisa Santillán, sus hijos Ricardo, Virginia, Cecilia y Lazaro Piccardi participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARIAS, ALBERTO ALFREDO (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/14|. Chichi que el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Su esposa, sus hijos, hijos políticos, madre política, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares, invitan a rezar por la paz de su alma en la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia San Roque , con motivo de cumplirse 4 años de su fallecimiento.

BASUALDO, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su esposo, hijos, hijos politicos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral el Lunes 15/10.

BORRÁS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/18|. Sus hijos Andrés y Javier Borrás, sus nietos Micaela, Macarena y Matías y demás familiares invitan a la misa que se realizará en la iglesia La merced a las 20.30 hs. para rogar por su alma en el día de la fecha.

ESPECHE DE INSERRA, MARTHA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. "La Indulgencia estaba en sus labios, la bondad en su corazón, la misericorida en sus obras. Pasó haciendo el bien, recuérdenla en tus oraciones. Sus hijos Maria y Claudio Antonio Inserra Espeche y flia, invitan a la misa que se oficiará en la Iglesia San Francisco el dia 14 a las 20 hs. al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

FERREYRA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/18|. Madre querida pasó un mes de tu partida y no hubo un dia sin recordarte. Te extrañamos y jamás te olvidaremos. Tu hija Paula del Pilar Juarez, tu hijo politico Jorge Zapata y tus nietitos Valentina y Benjamín. Invitan a la misa que se oficiará el lunes 15/10 a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su partida al Reino del Señor.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Sus hijos Silvana y Agustin, hija politica Cintia y su nieta Candela, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse nueve dias de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GIMÉNEZ DE GALLARDO, ZULMA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/16|. "Mami querida, cada dia recordamos tu enorme bondad, amor y alegría, gracias por ser un ser de luz". A dos años de tu partida seguimos aprendiendo a vivir con tu ausencia. Te amamos.Su esposo Lelio, sus hijos Daniel y Cecilia, hijos politicos Walte y Carolina, sus nietos Mauro, Julieta, Guillermina, Joaquín, Stefi y Alejandro, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Sus hijas, hermanos y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará el lunes 15 a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basílica. con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

URQUIZA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Nueve días sin tu presencia, y aun no podemos creer que te fuiste, se siente tan vacía esta casa, pero nos queda el recuerdo de todo el amor que nos diste...vivirás siempre en nosotros. Su esposo Oscar, sus hijos, hijos políticos y nietos, invitan a la misa el día Lunes 15/10 a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

CAMACHO, EZEQUIEL NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Sus padres Antonio y Silvia, sus hermanos Silvina y Mariano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMACHO, EZEQUIEL NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Sus tíos Orlando y Carmen y su prima Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMACHO, EZEQUIEL NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Sus primos Daniel Camacho y Verónica Angeleri y sus sobrinos Valentín y Josefina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

CAMACHO, EZEQUIEL NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Sus primos Diego Camacho y Jessica Caro y sus sobrinos Mauro y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMACHO, EZEQUIEL NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Su tía María Esther Camacho participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones al Altísimo por su descanso eterno

CAMACHO, EZEQUIEL NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Compañeros de la Panadería Alvear, acompañan a su papá y familia en este difícil momento.

CAMACHO, EZEQUIEL NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Pepe, Doca Camacho e hijos acompañan a su familia en este doloroso momento.

CAMACHO, EZEQUIEL NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. En la casa de mi padre, muchas moradas hay, voy pues a prepar lugar para vosotros. Miguel Russo, su esposa Lucrecia Mulki e hijos Lucas, Agustin, Antonella y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Siempre te vamos a recordar. Sus primos hermanos Luchi Chávez, Myriam Chávez y su sobrina Micaela Chávez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Tus amigos Mario Divi y Teresita Gallardo, participan con profundo dolor su ineperada partida. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/18|. Sus hijos Virgilio, Graciela, Liliana, Maria, Carlos, Ramon, Sofia, Ricardo, h. poloticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Cañada Escobar- dpto. Banda. Cob. Norcen S.R.L. Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata162 -Tel. 4219787.

LÓPEZ, LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Sus hermanos Chela, Valle, María Lela, Roque, Dora, Beto, Saúl, Ricardo, hnos. pol., sobrinos, primos y demás fliares. participan su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. Serv. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LÓPEZ, LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Personal Directivos, Docentes y de maestranza de la escuela Nº 237 Dr. Ricardo Rojas participan el fallecimiento del compañero Luis y acompañan a todas su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

WOTTITZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/18|. Su esposa Genoveva Jimenez sus hijos Agusto, Carolina y Emma, nietos y bisniestos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 9 en el cement. La Misericordia. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

WOTTITZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/18|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre del Docente de Departamento Académico de Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Ing. Carlos Augusto Wottiz. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

WOTTITZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/18|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Pedro Basualdo y el Vicedecano Dr. Carlos Ramón Juárez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre del Docente del Departamento Académico de Química de la Facultad arriba mencionada, Ing. Carlos Augusto Wottiz.Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CUELLAR DE ROJAS, DIONISIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/15|. Madre te fuiste a la par de Jesus y de todos tus seres queridos. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Aqui en esta vida te tendremos en nuestro corazón. Sus hijas, nieta y cuñada, invitan a la misa que se oficiará el lunes 15 a las 20.30 en la Iglesia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento.

DÍAZ, DAVID SANTOS (Pety)(q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Mi Petty amado. Ha pasado un año y de a poco voy aprendiendo a lidiar con tu ausencia. Pasito a pasito estoy aprendiendo a sabrevivir sin vos. Estoy aprendiendo a sabrellevar el dolor del vacío, que siente mi alocado corazón... A diario, al mirar la puerta, voy aprendiendo a entender que ya nunca llegarás y con tu particular saludo, te anunciarás!. Voy intentando planificar un festejo e imaginar como será vivirlo sin vos. Estoy aprendiendo a vivir de los recuerdos. Cada dia que pasa, me miro al espejo e intento verme bien, aunque mi alma llore a gritos, porque ya no estás. Estoy aprendiendo a pensarte en las noches, para ver si puedo encontrarte en mis sueños. Hablar un ratito, llenarte de besos y fuertemente abrazarte. Nadie dijo que sería fácil, tampoco me lo imaginaba. pero puedo asegurarte, que hasta que nos volvamos a encontrar, lo unico que no necesitare aprender, sera a sacarte de mi corazón, porque ahi vivirás eternamente. Tu esposa Martina, hijos David, Marty, Gaby y Diego invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Cristo Rey. (La Banda).

DÍAZ, ELOY HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/16|. Hace dos años atras despertamos pensando que seria un dia normal como cualquier otro, pero sucedio algo diferente, muy doloroso para la cual no estamos preparados, por su pronta e inesperada partida, en este tiempo a sido muy dificil de superar tu ausencia ¡Oh! que orgullo tenemos al saber que fuiste una excelente persona y nos lo recuerda cada amigo que te conoció , amor como el tuyo, amor del bueno y noble, no se muere jamás, siempre perdurará en nuestros corazones, fuiste buen padre, compañero y amigo, te quise, te quiero y te querre el resto de mi vida. Pa querido. Su esposa e hija, agradecen a todos los que nos acompañaron en tan dificil momento, familiares, vecinos, Hermanas Doroteas y amigos e invitan a la misa el dia Lunes 15 a las 20.30 hs. en la Iglesia Santiago Apostol.

CORONEL, PEDRO ERALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su esposa Blanca Pérez, sus hijos Pedro, Elvia, Walter, Marcelo, Fernando, Cristina, Paola; h. políticos y nietos invitan al responso el lunes 15 a las 10 hs en cementerio La Misericordia, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento.

CABRERA, ASDRÚBAL (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Tan sublime es el amor de Dios que solo en caso de gran necesidad debe nombrarse y siempre con mucha veneración. Cacho Leiva y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento.

CABRERA, ASDRÚBAL (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Doctor Jorge Fiad y familia acompañan en el dolor a su esposa e hijos y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria. Loreto

CABRERA, ASDRÚBAL (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Duerme tranquilo tu sueño un cielo abierto te espera. Pibe Coronel su hija Mercedes su yerno Jorge su nieto Pablito y su hermano Faustino ruegan oraciones en su memoria.

CABRERA, ASDRÚBAL (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Tu sencillez, tu humildad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos. Daniel Mattar, su esposa Roxana Anguio y sus hijos Elias y Agustín participan con profundo dolor de su fallecimiento.

CABRERA, ASDRÚBAL (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Efraín Roldan y familia participa con dolor el fallecimiento de su vecino y amigo, a su vez pide a Dios que lo cubra con su manto de amor y misericordia y que le dé el descanso eterno.

CABRERA, ASDRÚBAL (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 1132 Ejercito Argentino, acompañan a la Docente de esta Institucion Prof. Sandra Cabrera por el fallecimiento de su papá. Ruegan oraciones en su memoria.