Carrió contra Garavano: "No existe, nunca fue ministro, la Justicia la maneja Daniel Angelici"

14/10/2018 -

Luego de una semana candente, con declaraciones altisonantes contra el Gobierno nacional y principalmente contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, por considerar inapropiado la prisión preventiva para Cristina Kirchner, Elisa Carrió arremetió contra el ministro y también contra los sectores "corruptos" dentro del oficialismo. En La noche de Mirtha, la líder de la Coalición Cívica confirmó que presentará el pedido de juicio político contra el titular de Justicia. Luego de que suspendiera una presencia en un programa político de cable en la que se esperaba que dispare con munición gruesa contra el Gobierno, Carrió se presentó en público y volvió a "marcarle" la cancha al presidente Mauricio sobre sus límites en cuanto a la tolerancia de la corrupción en el propio gobierno. Anticipó que el próximo lunes presentará el juicio político al titular de la cartera de Justicia. "Estoy cumpliendo con el electorado", dijo la parlamentaria, y añadió que "perdió la confianza por el presidente Macri en la lucha contra la corrupción". Sobre el ministro de Justicia: "Garavano no existe, nunca fue ministro, la Justicia la maneja Daniel Angelici", denunció y advirtió: "El Presidente debe decidir si nos gobierna la mafia del fútbol o la Justicia independiente". Fue entonces que mirando a la cámara se dirigió a Macri: "El Presidente debe decidir si está conmigo o con Angelici". Advertencia Lu e g o , ma n i fe s t ó p a - ra tranquilidad del Gobierno: "No voy a romper Cambiemos, sino que van a ver que estoy salvando Cambiemos. Estoy cumpliendo con el electorado". De todos modos recalcó: "Hoy hay posibilidad de recomponer, pero en seis meses podría haber ruptura". "Yo lo quiero mucho al Presidente, más de lo que debería, es el hijo de Franco Macri", recordó y mencionó: "La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) persigue a fiscales para que no investiguen a Iecsa, que no es Mauricio, pero sí Calcaterra y Franco". Finalmente, la diputada intentó hacer una autocrítica, pero le ganó su estilo: "Pido disculpas por mis formas, pero voy a morir siendo ‘Lilita’. Yo no puedo ser cómplice".