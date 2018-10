"Les dije a los jugadores que agradecieran haber llegado a los penales"

Fotos DESAHOGO. La clasificación fue un alivio para Pedro Troglio.

Pedro Troglio, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, no anduvo con vueltas y reconoció que su equipo no mereció pasar. Pero, lejos de darle méritos al buen trabajo de Central Córdoba, optó por caerle a sus propios dirigidos.

"Les dije a los jugadores que agradecieran el hecho de llegar a los penales... Fue el peor partido que dirigí en el club", señaló el entrenador "tripero".

Sin embargo, no por eso iba a dejar de lado el festejo. "Cuando te toca que no jugás bien, también está bueno pasar de esta forma", dijo en diálogo con la prensa.

En tanto, el defensor Maximiliano Coronel eligió no hablar tanto del funcionamiento, pero sí rescatar la actitud de Gimnasia. "Somos un equipo duro que trabajamos en conjunto y que cada uno deja la vida por el compañero", sostuvo. Al ex River no le tocó ejecutar ningún penal de la serie que definió la clasificación a semifinales, pero contó que también lo vivió de manera intensa. "En un momento le pedí una botella al utilero y justo ellos erraron. Así la tuve en la mano hasta el final, por cábala", reveló.

Por último, se ilusionó con voltear al equipo de Gallardo: "Esperemos cortar con la racha de River en la Copa Argentina. Las estadísticas están para romperse".