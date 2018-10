La desilusión invadió a todos los futbolistas

Fotos ARENGA. Los jugadores y la antesala a la definición por penales. Central Córdoba vuelve con la frente en alto.

Caras largas al salir del vestuario fue la foto lógica de los jugadores de Central Córdoba post derrota ante Gimnasia y eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina. Pero ese dolor quizás es mayor porque saben que merecieron mejor suerte.

"Me voy con un sabor amargo porque creo que manejamos 80 minutos la pelota y creamos situaciones. Ellos, en la única situación que tuvieron, nos empataron. Ahora tenemos que pensar en el partido que viene que eso es mucho más importante para nosotros", dijo Jonathan Bay en diálogo con Radio Panorama, en la zona mixta del estadio de Atlético Rafaela.

El defensor ferroviario explicó que los penales "son cuestión de suerte" y dijo irse muy satisfecho "con el grupo".

"Como saben todos, los penales son cuestión de suerte. Pero no nos podemos reprochar nada. Mis compañeros lo hicieron muy bien, la verdad que me voy satisfecho con mis compañeros y, sobre todo, con el grupo. Después, los penales son una cuestión de suerte. Tenemos que levantar la cabeza y pensar en lo que viene", manifestó poniendo ya la mira en el compromiso ante Nueva Chicago, el líder de la B Nacional con puntaje ideal, al que recibirán el próximo lunes 22 del corriente.

"El fútbol es así, no siempre gana el que juega mejor. Central Córdoba se mereció otro final, ya que hicimos todo el gasto del partido, le jugamos de igual a un equipo de primera división, y perdimos en los penales. Merecimos mucho más, pero nos vamos con la frente bien alta por todo lo que dimos en la Copa Argentina", dijo el volante Nahuel Luján, que ayer tuvo un auspicioso debut con la casaca ferroviaria.

El ex Belgrano aclaró que su lesión no reviste gravedad ya que se trató de un calambre. "Salí por precaución. Hace tiempo que no jugaba y me acalambre y pedí el cambio. Es una lástima haber dejado a mis compañeros, pero me podía lesionar peor", dijo.