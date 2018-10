"No hay que guiarse solamente por el color verde que de forma regular suele interpretarse como que es light"

Fotos RECOMENDACIÓN. Cuando un producto envasado no tenga etiqueta no se lo debe comprar.

14/10/2018 -

Hay ítems a tener en cuenta a la hora de comprar un producto dependiendo de la necesidad del consumidor.

La Lic. Raquel Carranza sostiene que "si se desea comprar un producto reducido en calorías hay que fijarse bien si esas calorías se redujeron a expensas de grasas y carbohidratos, o sólo de grasa, o bien sólo de carbohidratos. Por ejemplo en el dulce de leche, así como también en los productos lácteos bebibles, yogures, flanes, etc.".

"Además, no guiarse sólo por el color verde que de forma regular suele interpretarse como que es light. Cuando un producto envasado no tenga etiqueta o muestre dudas en su redacción del período de vida útil o en la forma de conservación o en sus ingredientes no hay que comprarlo. Tampoco hay que suponer que porque compramos un producto en la "dietética" implica que sea bajo en calorías, que no contenga azúcar o que sea apto para el consumo de toda la población, sana o enferma", indica.

Y además agrega a sus recomendaciones: ‘Leer bien las etiquetas, en ocasiones muestra una leyenda en grande que dice "0%" y en letras más chicas "Grasas trans". Esto significa que no tiene grasas trans pero no significa que sea 0% en grasas totales. Sólo no dispone de grasas trans, que es un tipo de las totales que presentan’.

Confusión

Finalmente sostiene que ‘siempre hay que leer la porción y consumir lo que indica allí, que un alimento sea light o reducido en calorías no implica que se pueda comer libremente. En el mejor de los casos, tiene menos calorías pero no implica que el aporte energético sea nulo".

De esta manera, "el conocimiento nos brindará poder a la hora de seleccionar y comprar saludablemente nuestros alimentos", sentenció.