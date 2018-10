Los Moyano se defienden y amenazan con ganar la calle

14/10/2018 -

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, consideró que su pedido de detención se enmarca en "una persecución política, mediática y judicial por parte del Gobierno" y adelantó que regresará al país desde Singapur entre el miércoles y el jueves.

Moyano, también vicepresidente del club Independiente, participa, en Singapur, del Congreso de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte.

"Nos acusan de que yo y Hugo (su padre y presidente del club) recaudábamos la plata de los choripanes que se vendían en cada partido y de la venta de entradas", añadió.

Y, consideró que "no tiene sentido el pedido de este señor Scalera, que es un payaso, es un instrumento de Patricia Bullrich, Carrió, que constantemente están presionando al juez".

"Si tengo que ir en cana iré en cana. Yo ya lo dije hace siete meses atrás: sería un orgullo ir en cana con un gobierno gorila porque no firmé la reforma laboral, porque no firmé el 15 por ciento para los camioneros, no firmé el cambio de convenio a la baja para los camioneros; porque no le dimos bola a los mil millones de pesos que (Jorge) Triaca (secretario de Trabajo) nos puso de multa", afirmó el dirigente gremial.

La Multisectorial Nacional 21F, que reúne sindicatos y movimientos sociales del Frente Sindical que encabeza el moyanismo, declaró ayer el estado de "alerta y movilización" por el pedido de detención del dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, investigado por una supuesta asociación ilícita en el Club de Independiente.

La Multisectorial denunció "el intento de meter preso al compañero Pablo Moyano, que es la bandera de lucha contra este sistema nefasto de gobierno. Saldremos a ganar las calles en todo el país".

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió que "todavía hay quienes no entienden que ahora somos todos iguales ante la ley", luego de que Hugo Moyano dijera que el pedido de detención de su hijo Pablo era un intento por tapar el retroactivo de la tarifa del gas.

El fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, solicitó la prisión de Pablo Moyano en una causa que investiga una supuesta asociación ilícita en el Club Independiente.

Frigerio aclaró que, en la actualidad, "no hay un Poder Ejecutivo como el pasado que le daba órdenes a la Justicia según su conveniencia. Estamos viviendo en una verdadera República, eso hay que entenderlo".