Santiago Alvarado: "Diego Torres es un artista que admiro desde muy chico"

14/10/2018 -

Santiago Alvarado, reconocido tecladista nacido en La Banda, fue elegido para formar parte de la nueva conformación de la banda que acompañará a Diego Torres en sus presentaciones en la Argentina y en gran parte del mundo.

Tras superar las instancias de las audiciones, Santiago quedó confirmado y su debut oficial será el 1 de noviembre cuando Torres realice su primer show en el Luna Park. Posteriormente, estará con el intérprete de "Color Esperanza" en la gira internacional.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, el extecladista de Axel contó cómo dio este salto cualitativo en su carrera.

"Diego Torres ha cambiado una parte de su banda. Ha elegido guitarrista, bajista y tecladista. A mí me había llamado para decirme, justamente, que andaban buscando un tecladista y que desde hace tiempo venían haciendo audiciones. He dicho que sí y me pasaron los temas a los pocos días de que me habían dicho de que tenía que hacer la audición. Hice la audición y he quedado", relató a EL LIBERAL.

"Estoy contento porque Diego Torres es un artista que admiro desde chico. Sus canciones siempre me han gustado. Para mí es un placer poder compartir con la calidad de gente que hay ahí también. Estoy muy contento. Es una nueva experiencia. Esto se suma a mi inmensa alegría de saber que, posiblemente, dentro de un mes saque mi primer disco, ese disco que vengo preparando desde hace bastante tiempo y que lo había demorado porque le he realizado varias modificaciones. Estoy contento con todo lo que está pasando", indicó a EL LIBERAL.

El 1 de noviembre será su bautismo de fuego cuando suba al escenario del Luna Park en el primer concierto que brindará Torres en ese mítico estadio. "¡Ya no falta nada!", exclamó para luego remarcar que entre los temas de Diego que le llegaron para hacer su audición se destacan "Un poquito tuyo", la nueva canción; "Dejame estar", "Que no me pierda", "Sueños" y el clásico "Color Esperanza", entre otras.

"Diego es un artista internacional, de primer nivel. Estoy muy conmovido y emocionado por esto. Me siento muy feliz porque lo voy a acompañar en todos los conciertos que realice en la Argentina y en otros países. Ahora están armando el cronograma de los lugares en donde actuará Diego", remarcó Santiago.

De Los Mishquis a Axel y de escenarios folclóricos al Luna Park, Mar del Plata y gran parte del mundo.

Si bien con el folclore he tocado junto a otros grandes artistas (Carlos Carabajal, entre otros) también he sentido la necesidad de hacerlo con otros de distintos géneros. Con Axel se me dio esa oportunidad. Me siento realizado y feliz de saber que con él llegué a estar cuatro veces en el Luna Park, a tocar ante más de 150.000 personas en Mar del Plata y que, próximamente, estaré en México y una gira por EE.UU. Ahora regreso al mítico estadio porteño acompañando a otro grande de la canción, Diego Torres. Estar con él es un sueño realizado. De a poco, me he ido poniendo objetivos en mi vida. Desde que empecé como músico he comenzado a subir escalón por escalón hasta alcanzar el principal donde hoy me encuentro. Es una etapa muy hermosa la que estoy atravesando. Mis emociones se multiplican porque no solamente toco el piano sino que además compongo canciones.