Del Potro: "Es un golpe muy duro que me deja sin fuerzas"

Fotos Juan Martín Del Potro.

Hoy 18:07 -

En la jornada de éste domingo trascendió que Juan Martín Del Potro había sufrido la fractura de la rótula de su rodilla derecha durante los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai ante el corata Borna Coric.

“Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente. Sé me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba”, manifestó “La Torre de Tandil”.

Esta lesión golpea al argentino cuando estaba 4º en el ranking mundial de la ATP y a muy poco de volver al 3º puesto, el mayor hito de su carrera.

Recordemos que tras la recuperación de su lesión en la muñeca, “Delpo” manifestó que había pensado en dejar de jugar. “Estuve muy cerca de retirarme del tenis”, dijo en aquel entonces el tandilense, ¿qué pensará ahora?.