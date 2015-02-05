CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de octubre de 2018

A LAS 21.10 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.

15/10/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.10 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.15 LA VOZ ARGENTINA

22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

00.00 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. INSTITUTO ®

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. ALTE. BROWN

20.00 CULTURAR TV

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 IRON SPORT


CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 PUNTO DE ENCUENTRO

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS.

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS V

23.30 TE QUIERO, BANDA


PELÍCULAS

CINEMAX

07.27 EL ASTRONAUTA

09.15 EL TIGRE Y EL DRAGÓN

11.38 LAS TORTUGAS NINJA

13.16 THE DUFF

15.11 ¡ADIÓS, LENIN!

17.33 DE ROMA CON AMOR

19.49 SCOTT PILGRIM Y LOS EX DE LA CHICA DE

SUS SUEÑOS

22.05 THE DUFF

TCM

07.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.59 LA NIÑERA

08.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.28 LA NIÑERA

11.40 EL 6º DÍA

13.59 MUERTOS DE MIEDO

16.03 SHANGHAI KID

18.03 EL DEMOLEDOR

20.08 UNA PAREJA EXPLOSIVA

22.00 EL CORRUPTOR

TNT

08.22 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

11.18 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

13.37 PETER PAN

15.42 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

17.57 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

18.26 UN CUENTO CHINO

20.18 SIN HIJOS

22.02 EL HILO ROJO

00.01 UN GALLO PARA ESCULAPIO

01.07 EL HILO ROJO

SPACE

06.42 INSPECTOR GADGET

08.05 ¿QUIÉN DIABLOS SOY?

10.14 SOCIOS POR ACCIDENTE 2

11.51 ¿QUIÉN DIABLOS SOY?

13.57 EL PODER DEL TALISMÁN

15.39 THE KARATE KID

18.22 UNA PAREJA EXPLOSIVA

20.18 LA ENTREGA INMEDIATA

22.00 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

CINECANAL

11.05 RITMO TOTAL

12.50 LA ERA DE HIELO

14.15 MONSTER TRUCKS

16.05 ALIADOS

18.15 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

20.05 ¡ESTO ES GUERRA!

22.00 EL PRECIO DEL MAÑANA

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

12.00 ESTACIÓN 19

13.00 ESTACIÓN 19

14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA

15.00 TEEN WOLF

16.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 DESAFÍO SOBRE OLAS

22.00 ESTACIÓN 19

23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA


A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 19, LA GRAN PEÑA, CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA

PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO OTINETTI, MOSOJ ÑAUPA Y EL

BALLET PERFUME DE CARNAVAL.

+ SÁBADO 20, A LAS 22, PEÑA DIGO LA TELESITA. ACTUARÁN

“DEMI” CARABAJAL, MARCELO MITRE, MANUEL ORELLANA Y

RODOLFO LUCCA Y AVENIDA FOLK .

BAR IMAGINE

*VIERNES 19, A LAS 22, GRAN DESFILE DE MODA POR EL DÍA DE LA

MADRE. PRESENTARÁN NUEVOS DISEÑOS EN TRAJE DE BAÑO.

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE

“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

VENOM (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

15/10- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

VENOM (3D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

15/10 -17/10 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15/10- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20

(Cast)

JOHNNY ENGLISH 3 (2D)

COMEDIA (13 años)

HASTA EL 17/10- 20:30 (Subt)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

15/10 -17/10 22:30 (Subt)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

15/10- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 17/10 18:10 (Subt)

¿QUÉ PUEDE PASAR? (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

15/10 -17/10- 20:15 (Cast) 22:10 (Cast)

CHISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

15/10- 14:30 (Cast) 16:45 (Cast)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

MUSICAL (+13 AÑOS)

15/10 -17/10- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

EL POTRO (2D)

BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

15/10 - 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:40

(Cast) 22:20 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

NACE UNA ESTRELLA APTA 13

ESTRENO CASTELLANO 2D 19:40 -

22:30 SUBTITULADO 2D 22:30 (SOLO

JUEVES)

ESCALOFRÍOS 2, UNA NOCHE

EMBRUJADA (CALIFICACIÓN

PENDIENTE) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS

CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -

22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO LOS

JUEVES)

 
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