CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de octubre de 2018
A LAS 21.10 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.
Por El Liberal
15/10/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.10 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.15 LA VOZ ARGENTINA
22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
00.00 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. INSTITUTO ®
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. ALTE. BROWN
20.00 CULTURAR TV
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 IRON SPORT
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 PUNTO DE ENCUENTRO
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS.
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS V
23.30 TE QUIERO, BANDA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.27 EL ASTRONAUTA
09.15 EL TIGRE Y EL DRAGÓN
11.38 LAS TORTUGAS NINJA
13.16 THE DUFF
15.11 ¡ADIÓS, LENIN!
17.33 DE ROMA CON AMOR
19.49 SCOTT PILGRIM Y LOS EX DE LA CHICA DE
SUS SUEÑOS
22.05 THE DUFF
TCM
07.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.59 LA NIÑERA
08.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.28 LA NIÑERA
11.40 EL 6º DÍA
13.59 MUERTOS DE MIEDO
16.03 SHANGHAI KID
18.03 EL DEMOLEDOR
20.08 UNA PAREJA EXPLOSIVA
22.00 EL CORRUPTOR
TNT
08.22 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
11.18 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE. PARTE 2
13.37 PETER PAN
15.42 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
17.57 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
18.26 UN CUENTO CHINO
20.18 SIN HIJOS
22.02 EL HILO ROJO
00.01 UN GALLO PARA ESCULAPIO
01.07 EL HILO ROJO
SPACE
06.42 INSPECTOR GADGET
08.05 ¿QUIÉN DIABLOS SOY?
10.14 SOCIOS POR ACCIDENTE 2
11.51 ¿QUIÉN DIABLOS SOY?
13.57 EL PODER DEL TALISMÁN
15.39 THE KARATE KID
18.22 UNA PAREJA EXPLOSIVA
20.18 LA ENTREGA INMEDIATA
22.00 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
CINECANAL
11.05 RITMO TOTAL
12.50 LA ERA DE HIELO
14.15 MONSTER TRUCKS
16.05 ALIADOS
18.15 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
20.05 ¡ESTO ES GUERRA!
22.00 EL PRECIO DEL MAÑANA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
12.00 ESTACIÓN 19
13.00 ESTACIÓN 19
14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
15.00 TEEN WOLF
16.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 DESAFÍO SOBRE OLAS
22.00 ESTACIÓN 19
23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 19, LA GRAN PEÑA, CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA
PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO OTINETTI, MOSOJ ÑAUPA Y EL
BALLET PERFUME DE CARNAVAL.
+ SÁBADO 20, A LAS 22, PEÑA DIGO LA TELESITA. ACTUARÁN
“DEMI” CARABAJAL, MARCELO MITRE, MANUEL ORELLANA Y
RODOLFO LUCCA Y AVENIDA FOLK .
BAR IMAGINE
*VIERNES 19, A LAS 22, GRAN DESFILE DE MODA POR EL DÍA DE LA
MADRE. PRESENTARÁN NUEVOS DISEÑOS EN TRAJE DE BAÑO.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE
“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
VENOM (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
15/10- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
VENOM (3D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
15/10 -17/10 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
15/10- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20
(Cast)
JOHNNY ENGLISH 3 (2D)
COMEDIA (13 años)
HASTA EL 17/10- 20:30 (Subt)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
15/10 -17/10 22:30 (Subt)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
15/10- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast)
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 17/10 18:10 (Subt)
¿QUÉ PUEDE PASAR? (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
15/10 -17/10- 20:15 (Cast) 22:10 (Cast)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
15/10- 14:30 (Cast) 16:45 (Cast)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
MUSICAL (+13 AÑOS)
15/10 -17/10- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
EL POTRO (2D)
BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
15/10 - 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:40
(Cast) 22:20 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
NACE UNA ESTRELLA APTA 13
ESTRENO CASTELLANO 2D 19:40 -
22:30 SUBTITULADO 2D 22:30 (SOLO
JUEVES)
ESCALOFRÍOS 2, UNA NOCHE
EMBRUJADA (CALIFICACIÓN
PENDIENTE) ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS
CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -
22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO LOS
JUEVES)