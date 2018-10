“El control médico es ideal realizarlo antes de comenzar a prepararse”

15/10/2018 -

Si uno decide empezar a entrenar para competir en esta prueba, la idea es tener el chequeo antes de comenzar el entrenamiento. Es la constante pelea que tenemos, pero se va a lograr este objetivo, porque la mentalidad de la gente está cambiando. Hoy la gente quiere cuidarse porque evidentemente está viendo que las cosas suceden y se hace los controles antes de la competencia.

Ahora bien, si comenzó la preparación sin haberse hecho el chequeo, se está a tiempo igual. Pasa que a veces la gente se asusta, porque el organismo no está preparado para el esfuerzo que comenzó a realizar y tiene alguna baja de presión u otro episodio, y eso no tiene que ver con que tenga algo al corazón, sino que el organismo se está adaptando a la actividad. No es lo mismo la preparación que la competencia. El entrenamiento no tiene la adrenalina que origina el momento, la largada, porque el pensamiento es otro.

La exigencia y la descarga adrenérgica no es la misma, por eso lo ideal es hacer el control médico antes de la competencia, preferentemente, antes de comenzar la preparación, para no llevarnos ningún susto. Eso permitirá diagnosticar con tiempo algún problema que se tenga. Los controles básicos que se deben hacer son electrocardiograma, una ergometría, un eco doppler cardíaco y análisis de sangre. De estos, la ergometría es la prueba más fisiológica, porque lo que hace es aumentar presión y frecuencia cardíaca y con eso vemos cómo responde el organismo a esa exigencia, que es traducido a la actividad física que vamos a hacer.

El eco doppler cardíaco nos permite ver la estructura del corazón, y nos permite descartar una miocardiopatía hipertrófica, que es el engrosamiento de las paredes del corazón. Y esto hay que estudiarlo porque se trata de una cuestión genética, la mayoría de las veces. Los análisis nos permiten ver cómo están los glóbulos rojos, cómo funciona el riñón, si tiene colesterol, triglicéridos, que nos da tiempo para ir corrigiendo con medicación hasta la competencia. Es un error pensar que porque se juega al fútbol todos los sábados y se entrena dos veces por semana se está preparado para correr una prueba de este tipo.

El atletismo tiene muchos beneficios, ayuda tanto a lo físico como a lo social. El atletismo es unipersonal, la meta es de uno, el fútbol es colectivo. Ha pasado muchas veces que porque se es joven y se juega al fútbol amateur, se piensa que pueden cumplir con las exigencias de una prueba atlética. La mentalidad no es la misma, el esfuerzo no es el mismo. Gracias a Dios, creo que se está tomando conciencia. La fiebre que despertó el maratón Aniversario Diario EL LIBERAL, fue en un momento, ahora, ya es un estilo de vida lo que está adquiriendo la gente; ya no lo toma al atletismo dos meses antes de noviembre en que se realiza la prueba.

Esto es algo que se viene viendo en los últimos tres o cuatro años, en los que incluso, la gente busca competencias en otros lugares para ir. Y esta situación genera adrenalina. ¿Por qué un paciente puede tener un infarto durante o antes de una carrera? Por la carga adrenérgica que se produce en el momento, eso es lo que hay que tener en cuenta, y para eso tenemos que prepararnos en todos los sentidos.

Por suerte, estos espacios de difusión, han llegado a muchos. Hay gente que se hace más controles, ha cambiado lo que era fiebre, a un estilo de vida, la gente sabe que tiene que estar bien alimentada, bien hidratada, cómo estar preparada para la carrera, pero no el mes anterior, sino qué hacer antes. Esto nos ayuda a que la gente entienda que se trata de un concepto de vida. No es sólo un punto, como hacerse un electro y decir que se ha cumplido con lo cardiológico o ir a una nutricionista 15 días antes. Creo que es muy bueno que cambiemos culturalmente, porque las metas que se fijan en el deporte, uno las lleva en la vida, por lo cual, esto que hace EL LIBERAL, que es la competencia más importante del norte, es muy valioso.

Hace tres años era una fiebre, ahora muchos siguen compitiendo, muchos le han agarrado el gusto y se dedica a esto. Está llevando a la gente a asumir un modo de vida, de saber sus limitaciones, qué es lo que se tiene que hacer, van a un control médico, lo toman como un estilo de vida. Ya no se van a hacer el control “para EL LIBERAL”, se lo hacen porque EL LIBERAL les ha demostrado que pueden proponerse metas que son muy saludables.