15/10/2018 -

Cuando es un atleta que recién comienza, la preparación debe ser muy progresiva. Se recomienda siempre respetar los tiempos, que en la primera etapa sería un día de entrenamiento y un día de descanso, para que recién en la próxima semana se inicie el método conocido como “2x1”, que consiste en dos días de entrenamiento y un día de descanso, hasta ir incrementándolos de a poco.

El descanso forma parte del entrenamiento porque sirve para asimilar los trabajos realizados. A medida que vamos incrementando los entrenamientos, nuestro cuerpo se irá adaptando a la práctica con más eficacia. Un mes para preparar la prueba es poco tiempo, siempre hablando de una persona que recién se inicia. Además el cuerpo nos va avisando y poniendo alertas, como dolores musculares, algunas pequeñas lesiones soportables, y si el atleta no se equivoca, puede llegar a un buen rendimiento.

Diría que diez días antes uno puede llegar el óptimo nivel, dentro de las posibilidades del tiempo que tenemos y después recién comenzar a descargar. El error que cometen muchas veces, sobre todo las personas que se inician es querer apurar los procesos y a la hora de la competencia llegan cansados, saturados muscularmente o no llegan en su óptimo rendimiento, por haber querido recuperar un tiempo que no se recupera.

Aficionados

A esta etapa nosotros la llamamos “Fiebre del maratón de EL LIBERAL”, porque es una competencia clásica de la que todos quieren participar y nos buscan específicamente para correrla. La competencia hace que la gente se motive más. Obviamente que es una de las competencias más importante del norte, sino la mejor, y nadie quiere perdérsela.

La pregunta básica con la que vienen todos es: ¿llegaré a los 10 kilómetros de EL LIBERAL? Ese es objetivo que se pone la gente que se inicia. Y el objetivo de nosotros como entrenadores es que se la realice sin caminar, que significa que la persona encuentre su ritmo ideal para correrla sin exigencias, pero tampoco muy despacio.

Alimentación y entrenamiento

Nosotros hacemos la sugerencia de cómo alimentarse y los atletas que están comprometidos con el deporte lo cumplen. En tanto que a los que recién empiezan les cuesta un poquito más, pero siempre tratamos de que la alimentación sea lo más adecuada posible.

En cuanto al tema de la alimentación previa a la competencia o a un entrenamiento con mucha carga, lo que tiene que hacer el atleta es no caer en comer algo a lo que no esté acostumbrado. Siempre aconsejamos que si están por hacer un entrenamiento fuerte o entrar en competencia, no comer alimentos que no son habituales en su dieta. Una recomendación que puedo hacer es que si ya conocen su cuerpo saben cuánto tiempo debe pasar desde la alimentación hasta entrar en la competencia.

Tiene que ver con cómo lo hemos acostumbrado a nuestro cuerpo también. Básicamente no hay que comer ni tomar nada a lo que no se esté acostumbrado. Con la alimentación no mejoramos el rendimiento. Nada de lo que consumamos logra eso, a menos de que sea una sustancia prohibida. Lo que sí logramos con la alimentación es mantener un ideal del potencial del entrenamiento y rendimiento. Con una buena alimentación lograremos que nuestro entrenamiento rinda lo mejor posible.

Estilo de vida

La gente está tomando conciencia de que el atletismo o el running son las mejores elecciones que pueden hacer, porque ayudan a vivir mejor, es un deporte que ayuda a conocerse y encontrarse con uno mismo, y tiene muchas ventajas. El deporte ayuda a evitar el sedentarismo. Ahora estamos viendo que la gente de mayor edad de vuelca por estas prácticas, sobre todo en la época de calor y como siempre, llegando al maratón de EL LIBERAL. Son los que comúnmente se vuelven un poco adictos a la práctica y comienzan a planificar viajes para las competencias, son lo que más se comprometen.