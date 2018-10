Mama Antula, una santa para nuestro tiempo (última parte)

15/10/2018 - Encarnada en la Iglesia de su tiempo La Iglesia del siglo XVIII no es la misma en sus configuraciones teológicas, sociales y culturales que la del presente. Sin embargo, los rasgos más distintivos que la señalan como la Iglesia de Jesús, la comunión y la misión, permanecen perpetuamente en el tiempo. María Antonia fue una laica inserta en la Iglesia de su tiempo. Vivió como nadie la comunión, es decir, la unidad en la fe, en la esperanza y en la caridad. Ya desde sus inicios, su camino fue en comunidad, no aisladamente, el “beaterio” supone una rica experiencia de vida comunitaria junto a otras mujeres, que ansían servir a Dios. Esta experiencia de comunión, para nada la aísla del mundo y sus necesidades en un pequeño gueto, sino que la nutre permitiéndole integrarse en el servicio espiritual y solidario a toda la Iglesia, de la que se siente parte junto a la Compañía de Jesús en una primera etapa, y luego desde dinamismos más universales a partir de la expulsión de los hijos de San Ignacio de Loyola. Los mismos ejercicios espirituales serán un signo de comunión que traspasa los límites de la Iglesia proponiendo un modelo de sociedad donde las personas se allanan a su sola humanidad sin importar sus orígenes y las clases sociales de pertenencia. La Mama Antula tiene la capacidad de sumar a su obra a los distintos sectores de la Iglesia, obispos y sacerdotes, órdenes religiosas, laicos de distintas procedencias geográficas y sociales, autoridades gubernamentales e instituciones de la sociedad civil de su tiempo, aun con contradicciones y desavenencias, compartieron un ideal común, que la Madre Antula supo proponer con la única finalidad de acercar almas a Dios y mantener el espíritu que los jesuitas esparcieron por estas tierras americanas. La comunión no sólo es solo una nota de tipo teologal y espiritual sino también la configuración de un estilo de vida, un proyecto de Iglesia y de sociedad. María Antonia contribuyó con su obra a hacerla posible. No hay auténtica comunión sin misión, como le gusta decir al papa Francisco, la Iglesia debe vencer la tentación de la auto referencialidad para abrirse al mundo en el servicio al Reino de Dios. La Mama Antula, en su tiempo, fue una adelantada en poner en marcha este modelo de Iglesia peregrina y misionera, llevando a Jesús, a través de la práctica de los ejercicios ignacianos a distintos sitios de nuestra patria, incluso del vecino país del Uruguay. En su carta al Virrey Pedro de Cevallos en la que le pide autorización para organizar los ejercicios espirituales en Buenoss Aires, dice: “desde el mismo año en que fueron expulsados los padres Jesuitas, al ver la falta de ministros evangélicos y de doctrina que había, y de medios de promoverla, dejé mi retiro y me dediqué a salir, aunque mujer y ruin, pero confiada en la Divina Providencia, por jurisdicciones y partidos con venia de los señores Obispos para colectar limosnas y mantener los santos ejercicios del glorioso san Ignacio de Loyola”. Este espíritu de salida nace de su amor a Dios y de la necesidad, por la falta de ministros y medios, para comunicar el mensaje del Evangelio que posibilite la salvación de las almas. Los ejercicios espirituales serán los medios adecuados para proponer el Evangelio a las personas en orden a su salvación y ella, en este afán, tendrá un rol único e insustituible. El anhelo de que no quede nadie sin conocer y amar a Dios: “Hacerle amar cuanto es de amable por todas sus creaturas”, comienza a plasmarse gracias a los ejercicios espirituales y demás prácticas pastorales que Mama Antula promueve para sostener la fe del pueblo, como la introducción de la devoción a San Cayetano, la celebración de misas en honor a los santos, en especial a San Ignacio, a la adoración del Niño Jesús, procesiones y otras expresiones sencillas de religiosidad popular. Por último, esta experiencia de Iglesia comunión y misión se expresa en la tarea solidaria que María Antonia realiza junto a sus beatas, rescata a mujeres de la prostitución, organiza espacios para educar a niñas pertenecientes a familias de escasos recursos y ayuda con limosna y alimentos a los hermanos más pobres. Por este accionar misericordioso y solidario se la reconoce como la “Mama”, la madre que protege y acompaña a sus hijos. Como conclusión, si bien señalamos al comienzo que María Antonia tenía una personalidad muy rica que plasmó en su obra, decimos que sería injusto soslayar que antes que nada fue una mujer de fe, peregrina y misionera al servicio de los pobres, que puede ser propuesta en estos tiempos como modelo de santidad encarnada en los enclaves históricos de su pueblo. Por eso, su vida testimonial tiene vigencia, y ha encontrado, sobre todo en el pueblo santiagueño, un lugar de devoción popular que ennoblece aún más su figura.