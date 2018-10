Nelson Cura y el "Cholo" Woitquivich trajeron toda su alegría a EL LIBERAL

Fotos ORGULLO Jorge Woitquivich (DT), Álvaro Uriarte (presidente) y Nelson Cura (arquero) visitaron ayer la Redacción de EL LIBERAL y con las copas.

15/10/2018 -

Sportivo Fernández viene otra vez de hacer historia. El sábado se consagró campeón de la Copa Santiago 120 años del Diario EL LIBERAL y hoy es todo felicidad en la "Capital del Agro".

No es para menos. El equipo que dirige el "Cholo" Woitquivich fue el mejor del torneo y el que no dejó pasar la oportunidad de festejar en el patio de su casa.

"La verdad que estamos muy felices por el título y porque este grupo además se lo merecía. Trabajamos mucho todo este año y con un grupo humano que entendió que había que hacer un gran esfuerzo para cumplir con el objetivo", expresó Nelson Cura, el golero y capitán de Sportivo.

La ventaja del 2 a 0 en la cancha de Güemes fue visto como prácticamente determinante para que el Albiceleste pudiera festejar el campeonato en su cancha.

"Creo que ganar en Güemes fue clave. La idea era ir a buscar los tres puntos ante un rival que también había hecho una buena campaña en la Copa. Se dio tal cual lo habíamos planificado y la victoria nos dio un poco más de confianza para la revancha en casa", afirmó Woitquivich cuando analizó la situación.

El próximo objetivo de Sportivo Fernández será la Recopa. Allí deberá enfrentar al campeón del torneo Anual que por ahora está en veremos, teniendo en cuenta que la Liga Santiagueña de Fútbol decidió suspender el cotejo de vuelta entre Sarmiento y Vélez Sarsfield por una protesta en contra de la entidad de San Ramón.

"En lo personal no me interesa quién podrá ser el próximo rival. Sportivo está preparado y capacitado para pelear otra vez por un título y ojalá que este problema de Sarmiento y Vélez se solucione pronto para no tener al equipo otra vez mucho tiempo parado", añadió el "Cholo".

Para Cura, no fue un partido más ante Güemes. El arquero que surgió en las filas de la entidad gaucha tuvo su especie de revancha porque en Sportivo tuvo la posibilidad de atajar siempre y de demostrar sus condiciones.

"Fui jugador de Güemes y mi familia está muy identificada con ese club. Pero hoy para mí este título tiene un sabor a revancha porque en Sportivo pude tener continuidad, cosa que no me pasó cuando estuve en Güemes", comentó el arquero que sumó su tercer título en lo personal.

Woitquivich es un homre que está ligado al fútbol desde hace 40 años. Fue jugador de Sportivo Fernández en su momento y una vez terminada su carrera como futbolista decidió ir de lleno por la dirección técnica.

"Hoy este título para mí es diferente al que logré también por la Copa Santiago con Independiente de Fernández. Yo jugué en Sportivo y tengo un sentimiento muy especial por este club. Me siento orgulloso y feliz que este campeonato se haya quedado en el club al que tanto quiero".